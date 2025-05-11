Yaya Muñoz y Valentino reaccionaron a las críticas hacia Aída Merlano: "Que haga lo que le dé la gana"

Esta vez el tema gira en torno a la creadora de contenido Aída Merlano, quien recientemente fue vista compartiendo momentos con un hombre misterioso y aunque no se ha confirmado ningún tipo de relación, las imágenes bastaron para que surgieran comentarios, señalamientos y opiniones divididas.

Frente a la ola de críticas, dos voces cercanas decidieron opinar, Yaya Muñoz y Valentino Lázaro, quienes durante una transmisión en vivo dejaron clara su postura respecto al trato que ha recibido Aída.

¿Por qué Yaya Muñoz y Valentino Lázaro defendieron públicamente a Aída Victoria Merlano?

Durante el en vivo, Yaya y Valentino mostraron su molestia al ver cómo ciertos sectores del público han cuestionado a Aída simplemente por ser vista con alguien.

Para ellos, la conversación debería centrarse en la libertad personal y la autonomía emocional, especialmente cuando se trata de una mujer que ha atravesado momentos difíciles y ha sido transparente con su proceso personal.

Yaya Muñoz y Valentino Lázaro defendieron a Aída Merlano tras críticas por un supuesto nuevo romance. Foto | Canal RCN.

Ambos recordaron que Aída actualmente es una mujer soltera, que no le debe explicaciones a nadie sobre su vida sentimental y que tiene todo el derecho de socializar, conocer personas y seguir adelante.

Valentino fue enfático al señalar que lo que muchos interpretan como un acto polémico no es más que una mujer ejerciendo su libertad sin hacerle daño a nadie.

¿Qué mensaje enviaron Yaya Muñoz y Valentino Lázaro sobre la libertad femenina?

Uno de los puntos más fuertes del live fue cuando Valentino expresó que la libertad femenina no debe verse como rebeldía, sino como un derecho fundamental.

“Ninguna mujer necesita justificarse por vivir como quiera”, afirmó.

Su comentario fue secundado por Yaya, quien resaltó que la sociedad sigue midiendo con varas distintas a hombres y mujeres cuando se trata de relaciones, emociones y procesos afectivos.

Ellos cuestionaron por qué, cuando una mujer decide seguir con su vida, muchos esperan que permanezca en silencio, en duelo o en tristeza eterna, un modelo social que aún lucha por aceptar la autonomía emocional de las mujeres, especialmente cuando son figuras públicas.

¿Cuál es el mensaje de Yaya Muñoz y Valentino Lázaro para quienes critican a Aída Victoria Merlano?

Para ambos creadores, la doble moral es evidente y compararon la situación con lo que ocurriría si fuera un hombre quien estuviera saliendo con alguien tras una ruptura, como es el caso de Juan David Tejada, la expareja de Aída Victoria Merlano, quien seguramente, sería celebrado y recibiría mensajes de apoyo por “seguir adelante”.

Yaya Muñoz y Valentino Lázaro reaccionaron a las críticas hacia Aída Merlano tras ser vista con un hombre. Foto Canal RCN

También destacaron la fortaleza de Aída como mujer pública, asegurando que, merece vivir, explorar y escribir su historia sin que verse afectada por la opinión pública.