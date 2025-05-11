Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yaya Muñoz y Valentino reaccionaron a las críticas hacia Aída Merlano: "Que haga lo que le dé la gana"

Yaya Muñoz y Valentino Lázaro salieron al paso de las críticas hacia Aída Merlano por su supuesto nuevo romance y enviaron un mensaje contundente sobre libertad emocional.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Yaya y Valentino frenaron a quienes juzgan a Aída por “seguir adelante”.
Yaya y Valentino frenaron a quienes juzgan a Aída por “seguir adelante”. Foto Canal RCN

Esta vez el tema gira en torno a la creadora de contenido Aída Merlano, quien recientemente fue vista compartiendo momentos con un hombre misterioso y aunque no se ha confirmado ningún tipo de relación, las imágenes bastaron para que surgieran comentarios, señalamientos y opiniones divididas.

Frente a la ola de críticas, dos voces cercanas decidieron opinar, Yaya Muñoz y Valentino Lázaro, quienes durante una transmisión en vivo dejaron clara su postura respecto al trato que ha recibido Aída.

Artículos relacionados

¿Por qué Yaya Muñoz y Valentino Lázaro defendieron públicamente a Aída Victoria Merlano?

Durante el en vivo, Yaya y Valentino mostraron su molestia al ver cómo ciertos sectores del público han cuestionado a Aída simplemente por ser vista con alguien.

Para ellos, la conversación debería centrarse en la libertad personal y la autonomía emocional, especialmente cuando se trata de una mujer que ha atravesado momentos difíciles y ha sido transparente con su proceso personal.

Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yaya Muñoz y Valentino Lázaro defendieron a Aída Merlano tras críticas por un supuesto nuevo romance. Foto | Canal RCN.

Ambos recordaron que Aída actualmente es una mujer soltera, que no le debe explicaciones a nadie sobre su vida sentimental y que tiene todo el derecho de socializar, conocer personas y seguir adelante.

Valentino fue enfático al señalar que lo que muchos interpretan como un acto polémico no es más que una mujer ejerciendo su libertad sin hacerle daño a nadie.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje enviaron Yaya Muñoz y Valentino Lázaro sobre la libertad femenina?

Uno de los puntos más fuertes del live fue cuando Valentino expresó que la libertad femenina no debe verse como rebeldía, sino como un derecho fundamental.

“Ninguna mujer necesita justificarse por vivir como quiera”, afirmó.

 

Su comentario fue secundado por Yaya, quien resaltó que la sociedad sigue midiendo con varas distintas a hombres y mujeres cuando se trata de relaciones, emociones y procesos afectivos.

Ellos cuestionaron por qué, cuando una mujer decide seguir con su vida, muchos esperan que permanezca en silencio, en duelo o en tristeza eterna, un modelo social que aún lucha por aceptar la autonomía emocional de las mujeres, especialmente cuando son figuras públicas.

Artículos relacionados

¿Cuál es el mensaje de Yaya Muñoz y Valentino Lázaro para quienes critican a Aída Victoria Merlano?

Para ambos creadores, la doble moral es evidente y compararon la situación con lo que ocurriría si fuera un hombre quien estuviera saliendo con alguien tras una ruptura, como es el caso de Juan David Tejada, la expareja de Aída Victoria Merlano, quien seguramente, sería celebrado y recibiría mensajes de apoyo por “seguir adelante”.

Valentino lanzó un video que muchos tomaron como defensa directa a Aída Victoria.
Yaya Muñoz y Valentino Lázaro reaccionaron a las críticas hacia Aída Merlano tras ser vista con un hombre. Foto Canal RCN

También destacaron la fortaleza de Aída como mujer pública, asegurando que, merece vivir, explorar y escribir su historia sin que verse afectada por la opinión pública.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo