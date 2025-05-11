Karina García lanza inesperado mensaje para La Jesuu y Andrea Valdiri en La Mansión de Luinny

Karina García, la modelo paisa que actualmente participa en un reality internacional en República Dominicana, envió un mensaje a varios creadores de contenido, entre ellos La Jesuu y Andrea Valdiri.

Artículos relacionados Talento internacional Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura: así fue

¿Cuál fue el mensaje que envió Karina García a La Jesuu y Andrea Valdiri?

La paisa sorprendió al hablarle directamente a la cámara y aprovechar el momento para enviar un saludo a sus amigos: La Jesuu, Andrea Valdiri, WestCol y Yailin La Más Viral.

“Un saludito a todos mis amigos allá en Colombia”, gritó emocionada la modelo.

Una de las primeras en reaccionar fue La Jesuu, quien compartió en su cuenta de Instagram donde acumula millones de seguidores, el clip del video y respondió con un mensaje lleno de cariño:

Así fue el mensaje que Karina García le envió a La Jesuu y Andrea Valdiri desde el reality internacional. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue la reacción de La Jesuu tras el mensaje de Karina García?

“Te amamos, chiquita, y todos estamos orgullosos de ti”, escribió la creadora de contenido caleña.

Artículos relacionados Karina García Karina García sorprende con su confesión sobre su expareja: “Salí con un boricua en estos días”

La modelo e influencer colombiana ha generado mucho revuelo desde su ingreso al programa, atrayendo una gran audiencia y coronándose como la "reina del rating".

A pesar de los conflictos con otras participantes como "La Diabla" y "La Moyeta", y de haber recibido una sanción que le restó puntos, se mantiene en la cima de la clasificación.

Y es que, en este episodio, Karina García, luego de ocupar el primer lugar en el reality La Mansión de Luinny, debía nominar a uno de sus compañeros. Sin embargo, aprovechó también para enviar un saludo a sus fieles seguidores.

Así fue el mensaje que Karina García le envió a La Jesuu y Andrea Valdiri desde el reality internacional. (Foto: Canal RCN)

Aunque hace poco había pedido a su mánager que la sacara de la competencia, esta vez se mostró más animada y pidió a sus fans que siguieran votando por ella, asegurando que estaba muy feliz.

“No vamos a bajar la guardia, sigamos. Nadie como el Team Karina”, expresó mientras hacía un corazón con sus manos y enviaba un beso a su fanaticada.

En el mismo mensaje, expresó que estaba muy feliz y que su meta es llegar a la final de este reality en República Dominicana: “Quiero llegar a la final, por favor ayúdenme”.

Por lo pronto, Karina García continúa disfrutando de su estadía y sigue dando de qué hablar en redes sociales.