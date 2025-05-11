Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García lanza inesperado mensaje para La Jesuu y Andrea Valdiri en La Mansión de Luinny

Karina García sorprendió con un mensaje para La Jesuu y Andrea Valdiri que desató todo tipo de reacciones.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El mensaje de Karina García para La Jesuu y Andrea Valdiri en La Mansión de Luinny.
Así fue el mensaje que Karina García le envió a La Jesuu y Andrea Valdiri desde el reality internacional. (Foto: Canal RCN)

Karina García, la modelo paisa que actualmente participa en un reality internacional en República Dominicana, envió un mensaje a varios creadores de contenido, entre ellos La Jesuu y Andrea Valdiri.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el mensaje que envió Karina García a La Jesuu y Andrea Valdiri?

La paisa sorprendió al hablarle directamente a la cámara y aprovechar el momento para enviar un saludo a sus amigos: La Jesuu, Andrea Valdiri, WestCol y Yailin La Más Viral.

“Un saludito a todos mis amigos allá en Colombia”, gritó emocionada la modelo.

Una de las primeras en reaccionar fue La Jesuu, quien compartió en su cuenta de Instagram donde acumula millones de seguidores, el clip del video y respondió con un mensaje lleno de cariño:

El mensaje de Karina García para La Jesuu y Andrea Valdiri en La Mansión de Luinny
Así fue el mensaje que Karina García le envió a La Jesuu y Andrea Valdiri desde el reality internacional. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue la reacción de La Jesuu tras el mensaje de Karina García?

“Te amamos, chiquita, y todos estamos orgullosos de ti”, escribió la creadora de contenido caleña.

Artículos relacionados

La modelo e influencer colombiana ha generado mucho revuelo desde su ingreso al programa, atrayendo una gran audiencia y coronándose como la "reina del rating".

A pesar de los conflictos con otras participantes como "La Diabla" y "La Moyeta", y de haber recibido una sanción que le restó puntos, se mantiene en la cima de la clasificación.

Y es que, en este episodio, Karina García, luego de ocupar el primer lugar en el reality La Mansión de Luinny, debía nominar a uno de sus compañeros. Sin embargo, aprovechó también para enviar un saludo a sus fieles seguidores.

El mensaje de Karina García para La Jesuu y Andrea Valdiri en La Mansión de Luinny
Así fue el mensaje que Karina García le envió a La Jesuu y Andrea Valdiri desde el reality internacional. (Foto: Canal RCN)

Aunque hace poco había pedido a su mánager que la sacara de la competencia, esta vez se mostró más animada y pidió a sus fans que siguieran votando por ella, asegurando que estaba muy feliz.

“No vamos a bajar la guardia, sigamos. Nadie como el Team Karina”, expresó mientras hacía un corazón con sus manos y enviaba un beso a su fanaticada.

En el mismo mensaje, expresó que estaba muy feliz y que su meta es llegar a la final de este reality en República Dominicana: “Quiero llegar a la final, por favor ayúdenme”.

Por lo pronto, Karina García continúa disfrutando de su estadía y sigue dando de qué hablar en redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo