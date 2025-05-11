¿Cuántos autos de lujo tiene Cristiano Ronaldo y cuál es su favorito?

Cristiano Ronaldo ha demostrado a lo largo de su carrera que su única obsesión no solo es el fútbol, sino que es un apasionado por las colecciones de autos que pocos pueden igualar.

¿Cuántos carros tiene Cristiano Ronaldo?

Su fascinación por los carros de lujo y alto rendimiento es conocida por sus seguidores, pero recientemente volvió a sorprender hablando abiertamente sobre la cantidad de autos que tiene y cuál es el valor de cada uno de ellos.

Aunque para muchos coleccionistas llevar un registro de la cantidad de piezas que tiene sería una prioridad, para el jugador del Al Nassr no es un detalle relevante, pues en una reciente entrevista confesó que incluso él ha perdido la cuenta de la cantidad de carros que tiene.

Estimó que su colección abarque aproximadamente los 45 autos de lujo de diferentes marcas, y además reveló que hace casi un año no conduce y que su fascinación está más centrada en revisarlos, cuidarlos y mantenerlos limpios, más que conducirlos.

¿Cuánto cuesta el carro más exclusivo de Cristiano Ronaldo?

Entre su colección se destaca un modelo que pocos en el mundo pueden presumir, se trata del Bugatti Centodieci, cuyo valor está en aproximadamente 9.5 millones de euros, lo que equivale a cerca de $43.000.000 millones de pesos colombianos.

Un modelo fabricado en una edición limitada, por lo que solo existen 10 unidades en todo el mundo, y es considerado uno de los autos más codiciados de la industria automotriz de lujo.

Además, también posee un Bugatti Chiron, valorado en alrededor $3.2 millones de dólares, lo que es aproximadamente $13.500.000 millones de pesos colombianos.

¿Cuál ha sido la compra más costosa de Cristiano Ronaldo?

Más allá de su colección de autos, Cristiano reveló que su adquisición más costosa no fue un carro sino un avión privado, el cual supera los 25 millones de dólares, es decir unos $105.000.000 millones de pesos colombianos.

CR7 también confesó que uno de sus gastos más grandes fue comprar su propio jet privado para viajar sin complicaciones. (Foto: AFP / Fayez Nureldine)

Pues según él, más que un lujo, se trata de una necesidad para poder viajar sin exponerse al caos que podría generar su presencia al interior de los aeropuertos y el riesgo que podría correr su propia vida al ser una figura pública tan reconocida.