Hassam se retira de ¿Qué hay pa’ dañar? por motivos de salud, así lo confirmó Valentina Taguado

La locutora Valentina Taguado y Johana Velandia compartieron con los seguidores de ¿Qué hay pa’ dañar?, una noticia que generó sorpresa.

Valentina Taguado confirma la salida de Hassam del elenco de ¿Qué hay pa dañar? (Foto Canal RCN)

¿Por qué Hassam decidió renunciar a "¿Qué hay pa' dañar?"?

El comediante Hassam se retira del programa por motivos de salud. Según explicaron, el humorista debe someterse a varios exámenes médicos en los próximos meses, lo que lo llevó a tomar la decisión de priorizar su bienestar.

Valentina Taguado fue quien oficializó la noticia en vivo, destacando la disposición de Hassam desde el inicio del proyecto.

“Agradecerle a Hassam por haber aceptado desde el inicio, por haberle metido toda la disposición. Él sabe que lo amamos”, expresó Valentina Taguado.

Por su parte, Johana Velandia también aprovechó el espacio para decirle a Hassam que, aunque las hacía reír mucho, primero está la salud y que espera que se recupere pronto.

Valentina y Johana coincidieron en que trabajar con Hassam fue una experiencia muy divertida y enriquecedora.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para Hassam. Muchos usuarios destacaron su talento, su carisma y el impacto positivo que tuvo en el programa.

La salida de Hassam deja una huella emocional en el equipo de ¿Qué hay pa’ dañar? y también refuerza un mensaje importante sobre la importancia de cuidar de uno mismo incluso cuando se trata de proyectos apasionantes.

Por ahora, Valentina, Johana y todos los seguidores del programa le desean lo mejor esperando que este sea solo un hasta pronto.

¿Qué enfermedad enfrenta Hassam actualmente?

Hassam fue hospitalizado el 16 de octubre de 2025 por complicaciones médicas, según confirmó su equipo de prensa.

El diagnóstico médico reveló que Hassam está enfrentando un mieloma múltiple post-quimio, una secuela de su tratamiento contra el cáncer que requiere atención especializada y reposo.

Además, en un video publicado en sus redes sociales, Hassam explicó que la recomendación médica se dio luego de presentar alteraciones en sus niveles de azúcar, lo que requería ajustes en su tratamiento.