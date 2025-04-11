Santiago Ríos, aspirante a La casa de los famosos Colombia, confesó cuál es su situación sentimental actual
Santiago Ríos, aspirante de La casa de los famosos Colombia rompió el silencio de su situación sentimental en la actualidad.
A medida que transcurren las semanas, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales acerca de los participantes que harán parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.
Durante esta semana se conoció el nombre de los aspirantes del tercer grupo, quienes son: Alexis Cuero, Duvan Niño, Esteban Bernal, Jonathan Fierro, Felipe Ojeda y Santiago Ríos.
Además, varios internautas han generado una ola de comentarios acerca de la vida sentimental de cada uno de los aspirantes, en especial por parte de Santiago Ríos.
¿Cuál es la situación sentimental de Santiago Ríos en la actualidad?
Es clave mencionar que uno de los aspirantes del tercer grupo de La casa de los famosos Colombia que más ha generado múltiples opiniones a través de las diferentes plataformas digitales es Santiago Ríos.
Sin duda, el creador de contenido digital oriundo de la ciudad de Medellín tuvo una entrevista en el programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’ en el que reveló varios acontecimientos de su vida personal.
Con base en esto, el influenciador confesó en el programa si está en una relación sentimental o está soltero, pues rompió el silencio al expresar las siguientes palabras:
“”Me gustaría conocer a mujeres atractivas de otras regiones porque vamos a ver qué pasa si entro al reality. Además, estoy soltero a pesar de que me digan “el novio del Colombia”, añadió Santiago.
Entre tanto, uno de los apodos más distintivos del influenciador se trata acerca de su particular apodo con el que se ha dado a conocer desde hace un largo periodo de tiempo.
¿Hasta cuándo y cómo votar por tu aspirante favorito del tercer grupo de La casa de los famosos Colombia?
Recuerda que las votaciones están abiertas hasta el próximo el domingo 9 de noviembre a las 4 p.m. El nombre del tercer habitante que ingresará a La casa de los famosos Colombia 3 será en el horario de las 7:00 p.m. a través de Noticias RCN.
A continuación, te explicamos el proceso que debes tener en cuenta para elegir a tu candidato preferido para que ingrese a la tercera temporada de La casa de los famosos 3:
- Ingresa al sitio oficial de La casa de los famosos 2026: Entra a lacasadelosfamososcolombia.com desde tu celular, tablet o computador. Una vez dentro, ubica la sección llamada Votaciones La Casa de los Famosos.
- Elige a tu aspirante favorito: Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de los seis aspirantes de La casa de los famosos 3. Allí, podrás hacer click en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia.
- Confirma tu voto: Revisa tu elección y confirma. Recuerda que las votaciones están abiertas y se cierran el próximo domingo 9 de noviembre a las 4 p.m.