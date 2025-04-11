Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Santiago Ríos, aspirante a La casa de los famosos Colombia, confesó cuál es su situación sentimental actual

Santiago Ríos, aspirante de La casa de los famosos Colombia rompió el silencio de su situación sentimental en la actualidad.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Santiago Ríos, aspirante a La casa de los famosos Colombia confesó cuál es su situación sentimental actual
¿Qué dijo Santiago Ríos acerca de su situación sentimental en Buen Día, Colombia? | Foto: Canal RCN

A medida que transcurren las semanas, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales acerca de los participantes que harán parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Durante esta semana se conoció el nombre de los aspirantes del tercer grupo, quienes son: Alexis Cuero, Duvan Niño, Esteban Bernal, Jonathan Fierro, Felipe Ojeda y Santiago Ríos.

Además, varios internautas han generado una ola de comentarios acerca de la vida sentimental de cada uno de los aspirantes, en especial por parte de Santiago Ríos.

Artículos relacionados

¿Cuál es la situación sentimental de Santiago Ríos en la actualidad?

Es clave mencionar que uno de los aspirantes del tercer grupo de La casa de los famosos Colombia que más ha generado múltiples opiniones a través de las diferentes plataformas digitales es Santiago Ríos.

Artículos relacionados

Santiago Ríos, aspirante a La casa de los famosos Colombia confesó cuál es su situación sentimental actual
¿Santiago Ríos se encuentra soltero o en una relación? | Foto: Canal RCN

Sin duda, el creador de contenido digital oriundo de la ciudad de Medellín tuvo una entrevista en el programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’ en el que reveló varios acontecimientos de su vida personal.

Con base en esto, el influenciador confesó en el programa si está en una relación sentimental o está soltero, pues rompió el silencio al expresar las siguientes palabras:

“”Me gustaría conocer a mujeres atractivas de otras regiones porque vamos a ver qué pasa si entro al reality. Además, estoy soltero a pesar de que me digan “el novio del Colombia”, añadió Santiago.

Entre tanto, uno de los apodos más distintivos del influenciador se trata acerca de su particular apodo con el que se ha dado a conocer desde hace un largo periodo de tiempo.

Santiago Ríos, aspirante a La casa de los famosos Colombia confesó cuál es su situación sentimental actual
¿Quién es y a qué se dedica Santiago Ríos? | Foto: Canal RCN

¿Hasta cuándo y cómo votar por tu aspirante favorito del tercer grupo de La casa de los famosos Colombia?

Recuerda que las votaciones están abiertas hasta el próximo el domingo 9 de noviembre a las 4 p.m. El nombre del tercer habitante que ingresará a La casa de los famosos Colombia 3 será en el horario de las 7:00 p.m. a través de Noticias RCN.

Artículos relacionados

A continuación, te explicamos el proceso que debes tener en cuenta para elegir a tu candidato preferido para que ingrese a la tercera temporada de La casa de los famosos 3:

  1. Ingresa al sitio oficial de La casa de los famosos 2026: Entra a lacasadelosfamososcolombia.com desde tu celular, tablet o computador. Una vez dentro, ubica la sección llamada Votaciones La Casa de los Famosos.
  2. Elige a tu aspirante favorito: Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de los seis aspirantes de La casa de los famosos 3. Allí, podrás hacer click en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia.
  3. Confirma tu voto: Revisa tu elección y confirma. Recuerda que las votaciones están abiertas y se cierran el próximo domingo 9 de noviembre a las 4 p.m.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

La emotiva despedida en vivo de Valentina Taguado, Johana Velandia con Hassam tras su renuncia. Hassam

Valentina Taguado y Johana Velandia se despiden en vivo de Hassam con emotiva videollamada

Hassam respondió con gratitud y nostalgia a la llamada de Valentina Taguado tras confirmar su salida de ¿Qué hay pa’ dañar?

Valentina Taguado oficializa la salida de Hassam de ¿Qué hay pa' dañar? Hassam

Hassam se retira de ¿Qué hay pa’ dañar? por motivos de salud, así lo confirmó Valentina Taguado

Valentina Taguado expresó su gratitud en vivo y destacó el compromiso de Hassam con ¿Qué hay pa’ dañar? desde el primer día.

Violeta Bergonzi se quebró en llanto en pleno reto de MasterChef: esta fue la razón Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi se quebró en llanto en pleno reto de MasterChef: esta fue la razón

Violeta Bergonzi rompió en llanto durante el reto por equipos en MasterChef por una inesperada razón.

Lo más superlike

Selena Gomez y Benny Blanco Selena Gómez

Selena Gómez reveló lo que sintió el día siguiente de su boda: "Pensé que me iba a morir"

A semanas de su boda, Selena Gómez reveló que, tras decir “sí, acepto”, un pensamiento aterrador invadió su mente, sorprendiendo a todos.

Escándalo previo al cierre de “Stranger Things”: Millie Bobby Brown acusa a David Harbour Viral

Millie Bobby Brown habría acusado a David Harbour en el rodaje de ‘Stranger Things’: Esto se sabe

Evaluna Montaner afección de salud Evaluna Montaner

¿Qué son aftas bucales, afección que sufre Evaluna Montaner?

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021. Talento internacional

Fátima Bosch, Miss México, rompió el silencio y denunció al director de Miss Universo en Tailandia

Usuarios critican a Beéle tras show de Shakira en Bogotá Talento nacional

Beéle, tildado de ‘tacaño’ tras ser captado en el show de Shakira: así reaccionó el barranquillero