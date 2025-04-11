Santiago Ríos, aspirante a La casa de los famosos Colombia, confesó cuál es su situación sentimental actual

A medida que transcurren las semanas, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales acerca de los participantes que harán parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Durante esta semana se conoció el nombre de los aspirantes del tercer grupo, quienes son: Alexis Cuero, Duvan Niño, Esteban Bernal, Jonathan Fierro, Felipe Ojeda y Santiago Ríos.

Además, varios internautas han generado una ola de comentarios acerca de la vida sentimental de cada uno de los aspirantes, en especial por parte de Santiago Ríos.

Artículos relacionados Talento nacional Reconocido influenciador colombiano causa preocupación por su grave estado de salud: “Estoy angustiado”

¿Cuál es la situación sentimental de Santiago Ríos en la actualidad?

Es clave mencionar que uno de los aspirantes del tercer grupo de La casa de los famosos Colombia que más ha generado múltiples opiniones a través de las diferentes plataformas digitales es Santiago Ríos.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¡Abiertas las votaciones en La casa de los famosos Colombia! Conoce el tercer grupo y cómo elegir a tu favorito

¿Santiago Ríos se encuentra soltero o en una relación? | Foto: Canal RCN

Sin duda, el creador de contenido digital oriundo de la ciudad de Medellín tuvo una entrevista en el programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’ en el que reveló varios acontecimientos de su vida personal.

Con base en esto, el influenciador confesó en el programa si está en una relación sentimental o está soltero, pues rompió el silencio al expresar las siguientes palabras:

“”Me gustaría conocer a mujeres atractivas de otras regiones porque vamos a ver qué pasa si entro al reality. Además, estoy soltero a pesar de que me digan “el novio del Colombia”, añadió Santiago.

Entre tanto, uno de los apodos más distintivos del influenciador se trata acerca de su particular apodo con el que se ha dado a conocer desde hace un largo periodo de tiempo.

¿Quién es y a qué se dedica Santiago Ríos? | Foto: Canal RCN

¿Hasta cuándo y cómo votar por tu aspirante favorito del tercer grupo de La casa de los famosos Colombia?

Recuerda que las votaciones están abiertas hasta el próximo el domingo 9 de noviembre a las 4 p.m. El nombre del tercer habitante que ingresará a La casa de los famosos Colombia 3 será en el horario de las 7:00 p.m. a través de Noticias RCN.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón se despidió de sus compañeros tras anunciar su retiro de La mansión de Luinny

A continuación, te explicamos el proceso que debes tener en cuenta para elegir a tu candidato preferido para que ingrese a la tercera temporada de La casa de los famosos 3: