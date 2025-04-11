Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Millie Bobby Brown habría acusado a David Harbour en el rodaje de ‘Stranger Things’: Esto se sabe

Millie Bobby Brown habría hecho graves denuncias contra el actor David Harbour antes del rodaje final de Stranger Things.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Escándalo previo al cierre de “Stranger Things”: Millie Bobby Brown acusa a David Harbour
¿Qué hay detrás de la acusación de Millie Bobby Brown contra David Harbour en el set de Stranger Things? (AFP)

La actriz británica Millie Bobby Brown habría presentado una queja formal contra su compañero de reparto David Harbour en el set de la exitosa serie de Netflix, Stranger Things.

¿Qué se sabe de la presunta acusación de Millie Bobby Brown contra David Harbour?

Según informes de Daily Mail y Page Six, la denuncia se realizó antes de iniciar la filmación de la quinta y última temporada de la producción.

Fuentes citadas por el medio británico indicaron que la denuncia incluía “páginas y páginas de acusaciones”, lo que dio inicio a una investigación interna que se extendió por varios meses.

Aunque no se revelaron los resultados del proceso, las declaraciones de los informantes aseguran que no se mencionó ningún comportamiento inapropiado por parte del actor.

Durante la grabación de la temporada final, Brown habría contado con la presencia constante de un representante personal en el set.

Hasta el momento, ni los actores ni Netflix han emitido declaraciones oficiales sobre el caso, por lo que han mantenido la confidencialidad del proceso para no afectar el estrena de la quinta temporada.

¿Cómo ha sido la relación entre Millie Bobby Brown y David Harbour?

Desde el estreno de Stranger Things en 2016, Harbour se refirió en diversas entrevistas al vínculo que mantiene con Brown como uno de tipo protector.

En una conversación con el podcast That Scene with Dan Patrick, el intérprete de Jim Hopper aseguró sentir una “preocupación genuina” por su colega, a quien conoció cuando apenas tenía 12 años.

El actor reconoció que, con el paso de las temporadas, la dinámica con el elenco juvenil cambió a medida que los jóvenes actores crecieron y desarrollaron sus propias carreras.

“Es una relación parecida a la de un maestro con sus alumnos, y mientras menos me necesitan, mejor les va”, dijo en su momento el actor.

Escándalo previo al cierre de “Stranger Things”: Millie Bobby Brown acusa a David Harbour
La polémica surge en un momento personal complejo para Harbour, quien, según Page Six, atraviesa su separación de la cantante Lily Allen. Sin embargo, las fuentes citadas aseguran que la artista habría apoyado al actor durante la investigación relacionada con el rodaje de Stranger Things.

Teniendo en cuenta que la quinta temporada de la exitosa serie se estrenará el próximo 26 de noviembre de 2025.

