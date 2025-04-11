La Segura sorprende con su proceso de recuperación tras procedimiento estético: “situación actual”

Recientemente, Natalia Segura, más conocida como La Segura, sorprendió a sus millones de seguidores al realizarse algunos procedimientos estéticos luego de dar a luz a su primer hijo, Lucca, fruto de su relación con el uruguayo Ignacio Baladán.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón se despidió de sus compañeros tras anunciar su retiro de La mansión de Luinny

¿Cómo luce La Segura tras pasar por un procedimiento estético?

A pocos días de haberse sometido a estas intervenciones, la creadora de contenido se ha mostrado en redes sociales mucho más recuperada.

En una historia que compartió, se le ve realizando sus labores cotidianas junto a su pequeño, aunque siguiendo los cuidados recomendados por los médicos.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón es sancionada tras romper las reglas en La mansión de Luinny

La influenciadora caleña reveló a sus seguidores en Instagram que se sometió a una lipo-lipectomía, con el objetivo de eliminar el exceso de piel y mejorar su silueta después del embarazo. Este procedimiento no solo buscó definir su abdomen, sino también reforzar algunos músculos que se vieron afectados tras la gestación.

Cómo se recupera La Segura después de su procedimiento estético. (Foto: Canal RCN)

Según explicó, este procedimiento era algo que tenía planeado desde hace varios meses, como ya lo había comentado anteriormente en sus redes sociales.

Incluso, compartió unas fotografías en las que se le ve con una figura más delgada y donde dejó al descubierto los moretones propios del procedimiento estético. Uno de los primeros en comentar fue su esposo, Ignacio Baladán, quien expresó su deseo de ver pronto los resultados.

¿Cuáles fueron las reacciones de sus seguidores a la recuperación de La Segura?

Sin embargo, en esta ocasión, la exparticipante de la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia compartió una fotografía que llamó la atención de sus seguidores, en la que aparece un poco despeinada y con cara de sarcasmo.

Artículos relacionados Dani Duke Dani Duke soltó una confesión que pocos se esperaban y causó furor en redes: “Soy trans-edad”

Además, lo compartió con una frase: “Situación actual”, lo que generó cientos de reacciones entre sus seguidores.

Cómo se recupera La Segura después de su procedimiento estético. (Foto: Canal RCN)

Los seguidores no dejaron de comentarle la fotografía, en la que le expresaban con elogios lo bella que se veía ahora y también le brindaron palabras de aliento tras el procedimiento “poco a mi Segu”, “Destruida pero tuneada”.

Por lo pronto, los seguidores de la creadora de contenido caleña siguen muy pendientes de su recuperación y estado de salud, a la espera de conocer los resultados.