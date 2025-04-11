Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura sorprende con su proceso de recuperación tras procedimiento estético: “situación actual”

La Segura mostró su rápida recuperación tras someterse a un procedimiento estético luego de pocos meses de dar a luz.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Así luce La Segura luego de su procedimiento estético
Cómo se recupera La Segura después de su procedimiento estético. (Foto: Canal RCN)

Recientemente, Natalia Segura, más conocida como La Segura, sorprendió a sus millones de seguidores al realizarse algunos procedimientos estéticos luego de dar a luz a su primer hijo, Lucca, fruto de su relación con el uruguayo Ignacio Baladán.

Artículos relacionados

¿Cómo luce La Segura tras pasar por un procedimiento estético?

A pocos días de haberse sometido a estas intervenciones, la creadora de contenido se ha mostrado en redes sociales mucho más recuperada.

En una historia que compartió, se le ve realizando sus labores cotidianas junto a su pequeño, aunque siguiendo los cuidados recomendados por los médicos.

Artículos relacionados

La influenciadora caleña reveló a sus seguidores en Instagram que se sometió a una lipo-lipectomía, con el objetivo de eliminar el exceso de piel y mejorar su silueta después del embarazo. Este procedimiento no solo buscó definir su abdomen, sino también reforzar algunos músculos que se vieron afectados tras la gestación.

Así luce La Segura luego de su procedimiento estético
Cómo se recupera La Segura después de su procedimiento estético. (Foto: Canal RCN)

Según explicó, este procedimiento era algo que tenía planeado desde hace varios meses, como ya lo había comentado anteriormente en sus redes sociales.

Incluso, compartió unas fotografías en las que se le ve con una figura más delgada y donde dejó al descubierto los moretones propios del procedimiento estético. Uno de los primeros en comentar fue su esposo, Ignacio Baladán, quien expresó su deseo de ver pronto los resultados.

¿Cuáles fueron las reacciones de sus seguidores a la recuperación de La Segura?

Sin embargo, en esta ocasión, la exparticipante de la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia compartió una fotografía que llamó la atención de sus seguidores, en la que aparece un poco despeinada y con cara de sarcasmo.

Artículos relacionados

Además, lo compartió con una frase: “Situación actual”, lo que generó cientos de reacciones entre sus seguidores.

Así luce La Segura luego de su procedimiento estético
Cómo se recupera La Segura después de su procedimiento estético. (Foto: Canal RCN)

Los seguidores no dejaron de comentarle la fotografía, en la que le expresaban con elogios lo bella que se veía ahora y también le brindaron palabras de aliento tras el procedimiento “poco a mi Segu”, “Destruida pero tuneada”.

Por lo pronto, los seguidores de la creadora de contenido caleña siguen muy pendientes de su recuperación y estado de salud, a la espera de conocer los resultados.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Selena Gomez y Benny Blanco Selena Gómez

Selena Gómez reveló lo que sintió el día siguiente de su boda: "Pensé que me iba a morir"

A semanas de su boda, Selena Gómez reveló que, tras decir “sí, acepto”, un pensamiento aterrador invadió su mente, sorprendiendo a todos.

Vanessa Pulgarín Miss Universo

Vanessa Pulgarín recibió la banda oficial de Colombia en Miss Universo: usó imponente atuendo

Vanessa Pulgarín espera representar a Colombia de la mejor forma en Miss Universo 2025, le dieron su banda en Tailandia.

Jorge Rausch rompió el silencio acerca de tener una relación con una mujer más joven: esto dijo Jorge Rausch

Jorge Rausch rompió el silencio acerca de tener una relación con una mujer más joven: esto dijo

Jorge Rausch se pronunció acerca de lo que ha sentido al tener una relación con una mujer más joven que él.

Lo más superlike

Escándalo previo al cierre de “Stranger Things”: Millie Bobby Brown acusa a David Harbour Viral

Millie Bobby Brown habría acusado a David Harbour en el rodaje de ‘Stranger Things’: Esto se sabe

Millie Bobby Brown habría hecho graves denuncias contra el actor David Harbour antes del rodaje final de Stranger Things.

La emotiva despedida en vivo de Valentina Taguado, Johana Velandia con Hassam tras su renuncia. Hassam

Valentina Taguado y Johana Velandia se despiden en vivo de Hassam con emotiva videollamada

Evaluna Montaner afección de salud Evaluna Montaner

¿Qué son aftas bucales, afección que sufre Evaluna Montaner?

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021. Talento internacional

Fátima Bosch, Miss México, rompió el silencio y denunció al director de Miss Universo en Tailandia

Usuarios critican a Beéle tras show de Shakira en Bogotá Talento nacional

Beéle, tildado de ‘tacaño’ tras ser captado en el show de Shakira: así reaccionó el barranquillero