La Segura sorprende con su proceso de recuperación tras procedimiento estético: “situación actual”
La Segura mostró su rápida recuperación tras someterse a un procedimiento estético luego de pocos meses de dar a luz.
Recientemente, Natalia Segura, más conocida como La Segura, sorprendió a sus millones de seguidores al realizarse algunos procedimientos estéticos luego de dar a luz a su primer hijo, Lucca, fruto de su relación con el uruguayo Ignacio Baladán.
¿Cómo luce La Segura tras pasar por un procedimiento estético?
A pocos días de haberse sometido a estas intervenciones, la creadora de contenido se ha mostrado en redes sociales mucho más recuperada.
En una historia que compartió, se le ve realizando sus labores cotidianas junto a su pequeño, aunque siguiendo los cuidados recomendados por los médicos.
La influenciadora caleña reveló a sus seguidores en Instagram que se sometió a una lipo-lipectomía, con el objetivo de eliminar el exceso de piel y mejorar su silueta después del embarazo. Este procedimiento no solo buscó definir su abdomen, sino también reforzar algunos músculos que se vieron afectados tras la gestación.
Según explicó, este procedimiento era algo que tenía planeado desde hace varios meses, como ya lo había comentado anteriormente en sus redes sociales.
Incluso, compartió unas fotografías en las que se le ve con una figura más delgada y donde dejó al descubierto los moretones propios del procedimiento estético. Uno de los primeros en comentar fue su esposo, Ignacio Baladán, quien expresó su deseo de ver pronto los resultados.
¿Cuáles fueron las reacciones de sus seguidores a la recuperación de La Segura?
Sin embargo, en esta ocasión, la exparticipante de la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia compartió una fotografía que llamó la atención de sus seguidores, en la que aparece un poco despeinada y con cara de sarcasmo.
Además, lo compartió con una frase: “Situación actual”, lo que generó cientos de reacciones entre sus seguidores.
Los seguidores no dejaron de comentarle la fotografía, en la que le expresaban con elogios lo bella que se veía ahora y también le brindaron palabras de aliento tras el procedimiento “poco a mi Segu”, “Destruida pero tuneada”.
Por lo pronto, los seguidores de la creadora de contenido caleña siguen muy pendientes de su recuperación y estado de salud, a la espera de conocer los resultados.
