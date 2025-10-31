Dani Duke soltó una confesión que pocos se esperaban y causó furor en redes: “Soy trans-edad”
La creadora de contenido Dani Duke reveló algo de sí misma que desató todo tipo de reacciones entre sus seguidores.
La maquilladora, empresaria e influencer colombiana Dani Duke sorprendió a sus millones de seguidores al hacer una confesión que de inmediato generó miles de reacciones en redes sociales.
¿Qué dijo Dani Duke cuando le preguntan sobre su edad?
A través de su cuenta de TikTok, donde suele compartir videos de humor, tendencias virales y tutoriales de maquillaje, la creadora de contenido generó intriga al publicar un clip que llamó la atención de sus más de dos millones de seguidores.
Dani Duke, quien además es reconocida por ser la novia de La Liendra, causó sensación al decir que es “trans-edad”, un término que se usa para referirse a las personas que no se sienten identificadas con su edad biológica, sino con una mucho menor.
En el video, Dani Duke aparece con una peluca azul y un maquillaje sencillo, usando un audio viral que simula una conversación. En este, una persona le pregunta a otra por su edad, a lo que responde: “Yo soy trans-edad”. Luego, al insistirle con “¿De cuántos años te percibes?”, ella contesta: “De 26”.
Por supuesto que su video generó miles de ‘me gustas’ y reacciones pues la creadora de contenido tiene 32 años, en los que muchos de los internautas se sintieron identificados con el audio: “Yo digo lo mismo” o “Aquí las trans-edad”.
¿Por qué le piden a Dani Duke que cambie de look?
Un detalle que no pasó desapercibido entre los comentarios de los usuarios fue el color de la peluca que usó en este video. Según varios seguidores, Dani Duke debería animarse a un cambio de look, pues el tono azul le quedaba increíble.
En los comentarios se podían leer mensajes como: “Ese cabello 10/10” o “Te queda divino ese color de cabello”, dejando claro que el nuevo estilo fue todo un acierto para la influencer.
En otros videos que publicó la influencer con esta misma peluca, también le hacían la misma sugerencia, y todo esto fue el preámbulo para luego publicar un sorprendente video en el que aparece disfrazada de ‘Enid’, la amiga de Merlina en la serie Wednesday, con el que dejó a todos sus seguidores impactados.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike