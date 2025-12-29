¿Luis Díaz tendrá una estatua en su pueblo natal? Barrancas alista un homenaje al futbolista

Luis Díaz sigue sumando reconocimientos, pero esta vez lejos de las canchas europeas. El municipio de Barrancas, en La Guajira, se prepara para rendirle un homenaje muy especial al futbolista guajiro, quien tendría una estatua en honor a su trayectoria y al impacto que ha generado dentro y fuera del fútbol.

La iniciativa, que sería entregada durante el primer semestre de 2026, busca exaltar no solo los logros deportivos de ‘Lucho’, sino también su disciplina, responsabilidad y el ejemplo que representa para los niños y jóvenes de su tierra natal.

¿Dónde estará ubicada la estatua de Luis Díaz?

Según lo anunciado por la administración municipal de Barrancas, el monumento será instalado frente a la Casa de los Abuelos, un lugar cargado de simbolismo para el futbolista. Este punto se encuentra al lado de la cancha del barrio El Lleras, el mismo escenario donde Luis Díaz dio sus primeros pasos en el fútbol cuando era apenas un niño.

Para las autoridades locales, la ubicación no es casual. La idea es que el homenaje esté en un espacio que conecte directamente con los orígenes del jugador y con la historia que muchos jóvenes del municipio conocen de primera mano.

El monumento de Luis Díaz será instalado frente a la Casa de los Abuelos. (Foto Chris Coduto / AFP)

El proyecto es liderado por la Alcaldía de Barrancas, en alianza con la empresa Cerrejón, y hace parte de una apuesta más amplia por fortalecer los escenarios deportivos del municipio. El alcalde Vicente Berardinelli confirmó que la estatua ya está en planificación y que Luis Díaz fue informado de la iniciativa.

“Queremos que Barrancas se convierta en un referente departamental en escenarios deportivos. Nuestra gloria tendrá ese monumento en el primer semestre del próximo año”, señaló el mandatario local a la FM.

Para muchos habitantes de Barrancas, Luis Díaz no es solo una estrella del fútbol internacional, sino una figura cercana que nunca ha olvidado sus raíces. El jugador ha regresado en varias ocasiones a su pueblo, ha compartido con niños y jóvenes y ha participado en actividades que buscan incentivar el deporte como una alternativa de vida.

Además, a través de la Fundación Luis Díaz Sembrando Esperanzas, se han creado espacios deportivos que buscan transformar la vida de niños y adolescentes, brindándoles oportunidades y alejándolos de contextos difíciles.

¿Luis Díaz estará presente en la inaguración de la estatua?

El alcalde Berardinelli confirmó que el homenaje ya fue comunicado directamente al futbolista y que se espera su presencia durante la inauguración del monumento, siempre y cuando su agenda profesional lo permita. La expectativa en el municipio es alta, pues muchos sueñan con ver a ‘Lucho’ acompañando este momento histórico para Barrancas.

La estatua de Luis Díaz busca convertirse en un símbolo permanente de esfuerzo y perseverancia. Las autoridades locales aseguran que el objetivo no es solo rendir tributo a un deportista exitoso, sino dejar un mensaje claro a las nuevas generaciones: con disciplina y trabajo, es posible llegar lejos, incluso desde una cancha de arena en La Guajira.