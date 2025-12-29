Aida Victoria causa sensación al mostrar a Emiliano en sus primeros ejercicios antes de gatear

Aida Victoria Merlano enterneció a sus seguidores al compartir un tierno momento junto a Emiliano, a quien se le vio acompañándolo en sus primeros ejercicios previos al gateo.

¿Cómo fue el emotivo momento que Aida Victoria Merlano vivió junto a su hijo Emiliano?

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido mostró cómo, con paciencia y dedicación, guiaba al bebé, de apenas cinco meses, en actividades propias de esta etapa de desarrollo.

En el video se ve a la barranquillera en el suelo, mostrándole al bebé cómo mover las manos, como si estuviera nadando, mientras él, con una sonrisa, intenta seguir el ejercicio.

En otra parte del clip, el pequeño intenta avanzar impulsándose con la fuerza de sus piernas, lo que generó ternura entre los seguidores.

Luego, Aida muestra cómo lo sostiene de los brazos y le enseña a usar las piernas, moviendo con cuidado cada uno de sus pies.

De fondo se aprecia el parque que le regaló en Navidad, mientras el bebé no deja de reír, un gesto que provocó elogios hacia el pequeño.

En la publicación, además, Aida escribió: “No es porque sea mi hijo, pero es que me cae tan bien, el humano miniatura es de lujo”, palabras con las que acompañó el video, que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

¿Por qué el video de Aida Victoria Merlano generó comparaciones con su ex?

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar. Muchos internautas elogiaron al bebé, quien causó sensación por su risa y por los movimientos que intentó hacer previos al gateo.

Mientras tanto, otros señalaron que el bebé aún es muy pequeño para gatear y que no se encuentra en la edad adecuada para realizar este tipo de ejercicios.

Por otro lado, algunos usuarios volvieron a enfocarse en el aspecto físico del pequeño y, como ha ocurrido en otras ocasiones, comentaron que es muy parecido a su papá, Juan David Tejada, con quien Aida no concluyó la relación en buenos términos.

“Imagínate amar a tu hijo y detestar al papá que es igualito a él” o “me da coraje que se parezca al papá siendo tan precioso”, fueron algunos de los comentarios.