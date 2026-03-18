En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha generado diversos comentarios mediante las distintas plataformas digitales tras los distintos acontecimientos que se llevaron a cabo en el cine de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, uno de los momentos que más acaparó la atención mediática se trató acerca del supuesto triángulo amoroso que tiene Eidevin López con Karola y Mariana Zapata.

Sin embargo, Eidevin se quebró en llanto al ver algunos de los comentarios que hizo Mariana Zapata, aclarando que no estaba interesada en fijarse en él. Así también, internautas dividieron opiniones tras el supuesto vínculo que el creador de contenido tiene con Karola.

Artículos relacionados La Jesuu Señalan a La Jesuu de robar en los 15 años de Isabella Valdiri: así reaccionó la influenciadora

¿Cuál es el supuesto “shippeo” que se mostró en La casa de los famosos Col entre Eidevin y Karola Alcendra?

Es clave mencionar que en el reciente cine que se mostró en La casa de los famosos Colombia, todas las celebridades se sorprendieron al ver el supuesto vínculo que se generó entre Karola y Eidevin.

¿Qué ocurrió en el reciente cine de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Con base en esto, todas las celebridades han compartido mediante las diferentes plataformas digitales una gran variedad de opiniones al ver que Eidevin ha estado en medio de dos personas.

Luego de las escenas presentadas en el cine, se notó un aparente distanciamiento entre Eidevin y Karola, pues, se mostró sumamente afectado acerca del rompimiento que Mariana Zapata tuvo con él al no sentirse preparada para tener una relación.

¿Qué acuerdo se presentó entre Karola Alcendra y Eidevin López tras los acontecimientos presentados en el cine de La casa de los famosos Colombia?

Recientemente, la cuenta oficial de Instagram de Canal RCN, en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores, se publicó un video acerca de la conversación que Karola tuvo con Eidevin.