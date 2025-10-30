Ricardo Vesga abrió su corazón e hizo una reveladora confesión: “Mi restaurante habría quebrado”

El actor Ricardo Vesga, recordado por su paso en MasterChef Celebrity Colombia, sorprendió a los televidentes de Buen día, Colombia al confesar que uno de los motivos que lo llevó a pensar en salir del reality fue una situación personal.

¿Qué dijo Ricardo Vesga sobre la quiebra de su restaurante?

En una conversación sincera, el santandereano habló sobre su paso por MasterChef, sin embargo, sorprendió cuando dijo “Mi restaurante habría quebrado y dije: ya no quiero estar y necesito tomar un nuevo rumbo”.

Por lo que uno de los presentadores del programa matutino le volvió a preguntar sobre esta situación. El actor confesó que se trataba de su sala de teatro y explicó: “Ahí tengo un restaurante que es el que realmente ayuda a pagar el arriendo, porque es costosísima”.

Además, contó que tuvo que cerrarlo durante dos meses mientras participaba en MasterChef, pero que tras su salida volvió a abrirlo, y destacó que el cariño de la gente fue clave para seguir adelante.

“Siento que ahora estoy estudiando más que cuando estaba participando”, comentó. A lo que varios en el set respondieron que, claro, ahora está sin la presión del programa y de las grabaciones.

La revelación de Ricardo Vesga tras MasterChef. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Ricardo Vesga por la batidora de MasterChef Celebrity?

En medio de la conversación, el actor reveló qué pasó con la batidora que se llevó tras su eliminación de MasterChef. Recordó que en ese reto de sal cocinó uno crepes de pollo, destacando que, aunque su plato era sencillo, estaba muy rico.

Una de las presentadoras intervino para aclarar el tema y le dijo que, en realidad, no era una batidora sino un set de cuchillos, como el que reciben todos los eliminados de la cocina más importante del mundo.

“Claudia me la regaló, pero aún la estoy esperando. Amigos no había presupuesto tocaba usarla y creo que va para el otro MasterChef entonces la devolví”, dijo el actor desatando risas en el set.

Y aunque no descartó la posibilidad de volver a vivir la experiencia de un nuevo reality, expresó su interés en participar en Top Chef, otro programa de cocina en el que los participantes se enfrentan a una serie de desafíos culinarios semanales.