Ricardo Vesga responde a los cuestionamientos sobre su desempeño en MasterChef Celebrity Colombia

Ricardo Vesga habló con claridad y explicó cómo se preparaba para los desafíos de MasterChef Celebrity Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Lo que dijo Ricardo Vesga frente a las críticas sobre su desempeño en MasterChef. (Foto: Canal RCN)

El actor Ricardo Vesga, quien se ganó el cariño de los televidentes por su espontaneidad y carisma, aclaró en Buen día, Colombia si realmente estudiaba o no para los retos del MasterChef Celebrity Colombia.

¿Qué dijo Ricardo Vesga sobre su salida de MasterChef Celebrity Colombia?

El recién eliminado de MasterChef Celebrity confesó que se fue feliz de la competencia y que su salida fue muy emotiva. Además, reveló que su mayor apoyo durante el proceso fue su rosario.

Aunque aseguró que llegar a este punto del programa ya lo hacía sentir como un ganador, pues muchos quisieran estar en la cocina más importante del mundo, reconoció que era el momento de salir de la competencia: “Ya era un ciclo que termina y arranca otro”.

El actor también destacó que una de las cosas que más disfrutó fue rendir homenaje a todas las personas que trabajan detrás de cámaras en MasterChef: “Más de 100 personas trabajan allí, y qué rico poder reconocerlo”.

Además, comentó que lo que más le gustó fue haber roto paradigmas y sentir que logró conectar con el público: “Dicen que soy el amigo de Colombia”.

Ricardo Vesga se refiere a los comentarios de su desempeño en Masterchef
Sin embargo, uno de los presentadores lo sorprendió con una pregunta directa sobre si era verdad que no estudiaba para los retos, lo que llevó al actor a hablar con total sinceridad y contar su verdad.

¿Qué dijo Ricardo Vesga sobre su desempeño en MasterChef Celebrity Colombia?

La pregunta que si era verdad que no estudiaba con profesionales de la cocina, el actor confesó que para llegar al top 9, evidentemente hay que estudiar: “Eso no es que con el arroz con huevo que hace en la casa va a pasar”.

Además, contó que lo que muchos no saben es que la llegada a la casa era después de las 9 de la noche, luego se estudiaba hasta la medianoche, para luego salir a las 5 de la mañana de nuevo al set.

“Es un voltaje grande”, dijo Vesga, refiriéndose a la intensidad del ritmo que vivió durante el programa, aunque aseguró que, sin duda, volvería a repetir la experiencia.

Finalmente, dejó una gran sorpresa al revelar: “Próximamente me verán en Top Chef”. Aunque no confirmó del todo su participación, respondió entre risas, dejando abierta la posibilidad.

Ricardo Vesga se refiere a los comentarios de su desempeño en Masterchef
