Filtran supuesta fotografía del rostro de Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara se convirtieron en padres el pasado 18 de noviembre de 2025 y desde entonces han mantenido en reserva la identidad de su hija. Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular una inesperada fotografía que mostraría el supuesto rostro de la menor.

¿Cómo luce Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

En las últimas horas se popularizó en redes sociales una curiosa fotografía que enseñaría el rostro de Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe, causando gran revuelo entre los internautas.

Paola Jara comparte sus planes más tiernos con su hija Emilia. (Foto Canal RCN).

En la imagen se puede apreciar a la pareja de cantantes posando frente a la cámara mientras Jessi sostiene en sus brazos a Emilia, pero esta vez sin un emoji que tape su rostro, tal y como lo ha venido haciendo cada vez que postea una instantánea en donde se ven sus rasgos faciales.

Sin embargo, todo parece ser parte de una fotografía modificada con Inteligencia Artificial (IA), debido a la calidad de la imagen y al hecho de que la pareja ha sido bastante cuidadosa con este aspecto en particular.

Por lo pronto, ni Jessi Uribe, ni Paola Jara se han pronunciado oficialmente sobre la circulación de dicha fotografía ya sea para comprobarlo o desmentirlo.

¿Cómo fue la primera Navidad de Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

Ahora bien, en los últimos días la pareja de cantantes se dejó ver bastante unida especialmente en Navidad en donde compartieron con sus seguidores cómo habían vivido esta fecha especial luego de su repentina separación ocasionada por temas laborales de Jessi Uribe.

¿Emilia ya conoció a sus hermanitos? Jessi Uribe rompió el silencio. (Foto AFP: Frazer Harrison | Freepik).

Con su pequeña hija de apenas un mes de nacida, Paola Jara y Jessi Uribe decidieron pasar esta festividad dentro de su lujosa casa, y con outfits bastante cómodos para todos, pues en esta ocasión la celebración con parranda y fuegos artificiales fue remplazada por un ambiente más acogedor en el que su bebé estuviera protegida.

Ahora se esperan nuevos detalles de cómo planean pasar la celebración de año nuevo, pues al parecer los cuatro hijos de Jessi Uribe estarán presentes en esta ocasión.