Brenda en La Mansión habló de lo que no repetiría en un reality y fans mencionan a Karina ¿Indirecta?

Fans aseguran que Brenda Zambrano le lanzó una indirecta a Karina García al hablar de lo que no repetiría en un reality.

La frase de Brenda Zambrano que salpicó a Karina García. (Foto: Canal RCN)

La mexicana Brenda Zambrano, conocida por su participación en Acapulco Shore y quien ahora es participante de La Mansión de Luinny, reveló qué no repetiría en un reality, pero su respuesta generó una ola de comentarios hacia Karina García.

¿Por qué la respuesta de Brenda Zambrano apuntó a Karina García?

Durante una conversación entre varias figuras de realities mexicanos, Brenda Zambrano fue protagonista de un momento que no pasó desapercibido.

La exintegrante de Acapulco Shore, en una dinámica de preguntas junto a otros participantes de este reality internacional en República Dominicana, fue cuestionada por Karina García sobre qué, según su experiencia, no volvería a repetir en un reality.

La modelo mexicana se dio a conocer luego de participar en varias temporadas de Acapulco Shore y otros realities mexicanos reconocidos. Además, su presencia en redes sociales es muy conocida.

La respuesta de Brenda fue directa: aseguró que no volvería a exponerse públicamente en situaciones íntimas, algo que, según recordó el público, sí ocurrió durante su participación en Acapulco Shore.

La frase de Brenda Zambrano que salpicó a Karina García. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué los fans dicen que la respuesta de Brenda fue una indirecta para Karina García?

Lo que parecía una simple reflexión terminó generando comentarios en redes sociales. En su respuesta, la modelo mencionó que ya tenía 33 años, lo que daba la impresión de un acto de madurez.

Algunos internautas interpretaron las palabras de Brenda como una posible indirecta hacia Karina García, quien mantuvo una relación visible con Andrés Altafulla durante la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Aunque Brenda no mencionó nombres ni hizo referencia directa a nadie, el tema rápidamente se volvió tendencia entre los seguidores de ambas, quienes compararon sus experiencias dentro de los realities.

La frase de Brenda Zambrano que salpicó a Karina García. (Foto: Canal RCN)

Cabe recordar que la relación que sostuvo la modelo paisa con Altafulla fue muy comentada por los internautas y televidentes, quienes fueron testigos de varios momentos de pareja no aptos para todo tipo de público.

Entre los comentarios se podían encontrar: “Uy qué directa”; “Obvió le tiraron una indirecta”; “La dejó seca y sin ideas a doña yo nunca yo jamás”; “No es indirecta, pero la cae como anillo al dedo”.

 

