Reconocido influenciador colombiano causa preocupación por su grave estado de salud: "Estoy angustiado"

Famoso influenciador colombiano atraviesa por un complicado estado de salud por la pérdida de uno de sus oídos.

Reconocido influenciador causa preocupación por su grave estado de salud: “Estoy angustiado”
¿Quién es el famoso influenciador colombiano que causa preocupación por su grave estado de salud? | Foto: Freepik

En los últimos días, miles de internautas han causado gran preocupación por el complicado estado de salud que tiene un reconocido creador de contenido digital, quien confesó que ha tenido una pérdida auditiva.

¿Quién es el famoso influenciador que tiene graves complicaciones de salud?

El nombre de Tulio Zuluaga, o más conocido como Tulio Recomienda, se ha destacado en los últimos años por ser uno de influenciadores más destacados del país por su auténtico contenido gastronómico en el que ha encabezado importantes festivales, el Burguer o Sushi Máster.

Además, el creador de contenido ha generado gran preocupación con su grave estado de salud en el que reveló que ha tenido graves problemas de audición y, según el diagnóstico médico, es un síntoma diagnosticado en el oído izquierdo.

 

Con base en est

Reconocido influenciador causa preocupación por su grave estado de salud: “Estoy angustiado”
¿Cuál fue el grave diagnóstico de Tulio Recomienda? | Foto: Freepik

o, Tulio confesó hace varios días en sus redes sociales que comenzó a presentar algunos percances de salud cuando se despertó un día de repente y sintió una progresiva pérdida auditiva en uno de sus oídos.

¿Por qué razón Tulio Recomienda reveló que está angustiado por su salud?

Recientemente, Tulio Recomienda abrió su corazón con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, acerca de la angustia que siente por su estado de salud:


“Familia, estoy muy angustiado. No sé si toda esta historia me la van a creer, pero tengo que contárselas. Hace como diez días me levanté un día con la audición perdida del odio izquierdo. Imagínense la angustia, a medida que hacía pruebas, mi propia familia me decía que se habían presentado casos así”, añadió Tulio.

Reconocido influenciador causa preocupación por su grave estado de salud: “Estoy angustiado”
Esta fue la razón por la que Tulio Recomienda confesó que perdió el sonido en uno de sus oídos. | Foto: Freepik

A pesar de esto, Tulio confesó que no podía subirse a un avión porque podía presentar mayores complicaciones, según los consejos de sus familiares. Sin embargo, tenía un viaje el cual no pudo postergar.

Luego, el influenciador detalló que tuvo una conferencia en la que se encontró con una campesina que le dijo: “lo de tu oído está hecho”. A pesar de esto, Tulio se llenó de orgullo al saber que recuperó un poco el sonido en su oído izquierdo cuando regresó a Medellín, expresando que se debió a un milagro:

“Al menos estoy escuchando un 60%. A partir de ese momento, absolutamente todo, empezó a cambiar. Se los debo a ustedes. Seguro que sí, y un milagro de vida”, señaló Tulio.

Por ahora, Tulio expresó que atravesó por un difícil momento a nivel personal, pero que está sumamente agradecido de ir recuperando el sonido en su oído izquierdo tras los respectivos cuidados que ha tenido y por los consejos de especialistas médicos.

