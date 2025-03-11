VIDEO viral: mujer le raya el carro a su pareja por serle infiel y divide opiniones en redes

En las redes sociales se hizo viral un video que habría sido capturado en Villavicencio y en el que se ve un carro Audi blanco que anda por las calles y que llama la atención por la cantidad de grafitis que lleva encima con pintura negra y con significados bastante groseros.

Artículos relacionados Viral Muere influencer de 29 años que documentaba su lucha contra el cáncer

¿Por qué se hizo viral el video del carro rayado?

Y es que, al parecer, el dueño del carro le habría sido infiel a su pareja y ella, para desquitarse, tomó pintura negra y escribió varias palabras ofensivas que seguramente considera que describen al hombre: mentiroso, hp, mal p0lv0, perro, m4lp4rid0, pich4 corta; y hasta el dibujo de una mano haciendo un gesto grosero le dibujaron.

El video de inmediato se volvió viral por la curiosidad que genera y las opiniones que se pueden dar, pues, de hecho, han estado divididas.

Por una parte, a muchas personas les generó gracia la ‘venganza’ de la mujer, mientras que otros se molestaron al decir que se trata de un show que ella luego va a olvidar para seguir con él e incluso algunos la tacharon de insegura y de tener poca autoestima por hacer ese tipo de actos.

¿Cuáles son las otras teorías de los internautas y opiniones por el carro rayado?

Por otro lado, algunos defienden a la mujer, diciendo que el hombre lo merecía y que es claro que no va a volver con él, pues con esas palabras le deja muy claro que la relación terminó; es así como continúa el debate alrededor del clip.

No obstante, para algunas personas puede tratarse de una broma o de un “disfraz de Halloween” para el carro y para llamar la atención, pues no creen que una persona pueda llegar a hacer algo así.

Por ahora, no se conocen más detalles del hecho ni a los protagonistas de la historia, pero sigue generando comentarios en las plataformas digitales.

Artículos relacionados La casa de los famosos Aspirante de La casa de los famosos reveló que su expareja, una modelo famosa, le fue infiel

Además, se debe decir que para muchos internautas este hecho solo les genera curiosidad por saber qué sucedió antes y después y no toman partido en la posible historia, pues saben que son sucesos que se han repetido en varias ocasiones y que siempre que se descubre una infidelidad con cámaras de por medio se suelen volver virales.