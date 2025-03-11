Falleció reconocida periodista a los 25 años, esto es lo que se sabe

El jueves 30 de octubre se confirmó una noticia que conmocionó a la región este de la República Dominicana: falleció la periodista Patricia Pérez, de 25 años, a causa de un infarto.

La joven comunicadora, madre de una niña pequeña, era reconocida por su trabajo en el semanario El Tiempo, donde se destacó por cubrir temas de comunidad, educación y salud con sensibilidad y responsabilidad.

¿Quién fue Patricia Pérez y cómo inició su carrera?

Patricia nació en Higüey, capital de la provincia de La Altagracia, y más adelante se trasladó a La Romana, donde residía actualmente. Ambas ciudades se encuentran en la región este de la República Dominicana y están unidas no solo por su cercanía geográfica, sino también por sus fuertes vínculos culturales y sociales.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón se despidió de sus compañeros tras anunciar su retiro de La mansión de Luinny

Comenzó su labor como corresponsal en Higüey para El Tiempo, del Grupo de Medios EB, y luego continuó desde La Romana, manteniendo su compromiso con la información local. Quienes trabajaron con ella destacan su disciplina, empatía y capacidad para conectar con las comunidades que cubría.

Se le conocía por ser una persona tranquila, siempre dispuesta a colaborar. En la sala de redacción era valorada por su actitud respetuosa, su constancia y su habilidad para narrar realidades cotidianas con humanidad.

¿Cómo reaccionaron sus colegas tras conocer el fallecimiento de la periodista Patricia Pérez?

El equipo de El Tiempo expresó profundo pesar ante la noticia. El director del medio, Óscar Quezada, la recordó como una profesional dedicada y una persona alegre, que rara vez se mostraba de mal humor.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón es sancionada tras romper las reglas en La mansión de Luinny

“Patricia tenía una energía diferente; trabajaba con compromiso, pero también sabía alegrar los días en la redacción”, señaló en nombre de sus compañeros.

Foto de Freepik.

Tras su muerte, colegas, lectores y figuras del ámbito local compartieron mensajes de condolencia y agradecimiento en redes sociales. Muchos destacaron su cercanía con la gente, su ética y su forma de ejercer el periodismo desde el servicio.

Su partida deja un vacío en su familia, en su hija y en el periodismo comunitario de la región. Aunque su carrera fue corta, su trabajo marcó a quienes la conocieron y a las comunidades que informaba.