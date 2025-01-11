Joven colombiana muere tras hacer un reto mortal con alcohol: esto es lo que se sabe

Las redes sociales y los medios de comunicación no dejan de comentar la trágica muerte de una joven colombiana de 23 años, ocurrida tras intentar un reto viral con alcohol en un reconocido bar del país, durante la fiesta de cumpleaños de una amiga.

¿Quién es la joven colombiana que murió tras realizar un reto mortal con alcohol?

Se trata de María José Ardila, una joven universitaria de 23 años, quien el pasado sábado 25 de octubre, tras salir a compartir con dos amigas, falleció al intentar un peligroso reto con alcohol ofrecido por el establecimiento al que asistieron.

Según declaraciones de su padre, a un reconocido medio nacional, el bar, ubicado en la ciudad de Cali, ofrecía un premio mayor de 1.500.000 pesos a quien lograra beber alcohol extremo en seis pasos y en menos de cinco minutos, lo que habría motivado a María José a participar en el reto mortal, para llevarse el premio mayor y ayudar económicamente a una de sus amigas.

La joven de 23 años cumplía un reto extremo para ganarse 1.500.000 pesos. (Foto: Freepik)

Sin embargo, como se aprecia en los videos que circulan en redes, la joven perdió el conocimiento durante el desafío, lo que la llevó a broncorespirar su propio vómito y obligó a que sus compañeras le prestaran los primeros auxilios en medio de la desesperación.

¿De qué murió María José Ardila, la joven que hizo un reto mortal con alcohol?

El padre de la joven relató que María José llegó sin signos vitales al hospital más cercano, donde los médicos confirmaron que la intoxicación causada durante el reto con alcohol le provocó muerte cerebral.

La niña llega prácticamente muerta a la clínica, a urgencias. Ahí la veo morir y veo cómo la reviven, la entuban, pero el daño cerebral era complicado", comentó el padre de la joven.

Asimismo, señaló que su hija no habría muerto si el bar donde se encontraba hubiera contado con un paramédico que le brindara atención cuando comenzó a sentirse mal y perdió el conocimiento.

Aunque María José Ardila recibió los primeros auxilios, ya presentaba muerte cerebral. (Foto: Freepik)

¿Cómo era el reto de alcohol en el que murió María José Ardila?

El reto incluía seis pruebas consecutivas:

Reto “Cucaracho” doble en 5 segundos – Premio: cóctel gratis.

Tomarse 3 shots en 5 segundos – Premio: cerveza.

Cerveza sin parar – Premio: torta de shots.

Tres shots sin usar las manos – Premio: caneca.

13 segundos de aguardiente sin derramar – Premio: una botella.

8 shots diferentes con pitillo – Premio final: $1.500.000.

Seis pruebas que dejan a una familia enfrentando el dolor y la incertidumbre tras una tragedia inesperada.