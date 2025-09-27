Muere joven de 17 años mientras participaba en un reto de TikTok

En Pensilvania, Estados Unidos, las autoridades están alarmadas por un reto viral de la red social TikTok que ya ha dejado dos víctimas: una fatal y otra con daños cerebrales que pueden durar toda su vida.

Artículos relacionados Talento internacional Joven gimnasta muere a los 19 años tras un accidente en entrenamiento

La primera víctima es un adolescente de 17 años llamado David Nagy, quien decidió hacer este reto junto a un amigo de su misma edad, quien, de hecho, ahora está acusado de homicidio involuntario.

¿De qué se trata el reto viral de TikTok que puede resultar muy peligroso?

Se llama ‘Table surfing’ y consiste en amarrar un objeto de superficie plata (parecido a una tabla) que se ata a un carro para que una persona pueda “surfear” encima de éste mientras otra persona maneja en parqueaderos o calles solitarias para dar la velocidad necesaria para la actividad.

Se trata de un reto peligroso porque David, por ejemplo, no se pudo sostener lo suficiente a la mesa que estaban usando de tabla y, al salir disparado del vehículo se chocó con otro que estaba estacionado, ocasionando su lamentable fallecimiento. Medios internacionales han informado que David falleció de inmediato tras el golpe.

Por otro lado, el fiscal de distrito del condado de Northampton confirmó el fallecimiento y se mostró preocupado por esta tendencia que ahora tienen los jóvenes estadounidenses.

¿Quién es la otra víctima del ‘table surfing?

La otra víctima es una joven de 20 años que también se cayó del vehículo en el que ‘surfeaba’ y terminó con heridas graves en su cabeza y daños de por vida, por lo que su amiga, la joven de 19 años que conducía el carro, enfrenta cargos por agresión agravada, agresión agravada por vehículo, conducción descuidada y personas ahorcadas en un vehículo.

La familias de las víctimas han comentado que esperan que estos casos sirvan de lección para que otros adolescentes desistan de participar en este tipo de retos que ponen en peligro su vida.

Artículos relacionados Talento internacional Muere reconocida actriz, ícono del cine, a sus 87 años

Aunque el fiscal no busca que los conductores, por ser menores de edad y no tener la intención de hacerles daño a sus amigos, vayan a la cárcel, pero sí deben llegar a acuerdos con el ente acusador.