Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Muere joven de 17 años mientras participaba en un reto de TikTok

Un reto de la plataforma TikTok tiene a las autoridades alarmadas por el peligro que representa. El joven falleció al salir disparado de su vehículo y chocar con otro.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Joven de 17 años en Estados Unidos fallece por reto viral de TikTok y otra víctima queda con daños permanentes.
Joven de 17 años fallece por reto viral de TikTok y otra víctima queda con daños permanentes.

En Pensilvania, Estados Unidos, las autoridades están alarmadas por un reto viral de la red social TikTok que ya ha dejado dos víctimas: una fatal y otra con daños cerebrales que pueden durar toda su vida.

Artículos relacionados

La primera víctima es un adolescente de 17 años llamado David Nagy, quien decidió hacer este reto junto a un amigo de su misma edad, quien, de hecho, ahora está acusado de homicidio involuntario.

¿De qué se trata el reto viral de TikTok que puede resultar muy peligroso?

Se llama ‘Table surfing’ y consiste en amarrar un objeto de superficie plata (parecido a una tabla) que se ata a un carro para que una persona pueda “surfear” encima de éste mientras otra persona maneja en parqueaderos o calles solitarias para dar la velocidad necesaria para la actividad.

Se trata de un reto peligroso porque David, por ejemplo, no se pudo sostener lo suficiente a la mesa que estaban usando de tabla y, al salir disparado del vehículo se chocó con otro que estaba estacionado, ocasionando su lamentable fallecimiento. Medios internacionales han informado que David falleció de inmediato tras el golpe.

Por otro lado, el fiscal de distrito del condado de Northampton confirmó el fallecimiento y se mostró preocupado por esta tendencia que ahora tienen los jóvenes estadounidenses.

¿Quién es la otra víctima del ‘table surfing?

La otra víctima es una joven de 20 años que también se cayó del vehículo en el que ‘surfeaba’ y terminó con heridas graves en su cabeza y daños de por vida, por lo que su amiga, la joven de 19 años que conducía el carro, enfrenta cargos por agresión agravada, agresión agravada por vehículo, conducción descuidada y personas ahorcadas en un vehículo.

La familias de las víctimas han comentado que esperan que estos casos sirvan de lección para que otros adolescentes desistan de participar en este tipo de retos que ponen en peligro su vida.

Artículos relacionados

Aunque el fiscal no busca que los conductores, por ser menores de edad y no tener la intención de hacerles daño a sus amigos, vayan a la cárcel, pero sí deben llegar a acuerdos con el ente acusador.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Falleció exparticipante de Miss Universe Viral

Murió exparticipante de Miss Universe Jamaica, fue hallada sin vida en su casa

Detalles del fallecimiento de la exreina Tyra Spaulding, quien tenía 26 años.

Estos son los disfraces que arrasarán en Halloween 2025 Viral

Estos son todos los disfraces de Halloween en tendencia para este 2025

A pocos días de que comience octubre te mostramos cuáles son los disfraces de Halloween que marcarán tendencia.

Los jugadores de IDV se burlaron de Dayro Moreno al bailar como él tras eliminar al Once Caldas en Sudamericana. Foto: AFP / John Bonilla Viral

Jugadores de IDV imitaron baile de Dayro Moreno tras eliminar al Once Caldas, ¿burla?

Los jugadores de Independiente del Valle celebraron su clasificación a seminales de Copa Sudamericana bailando como Dayro Moreno.

Lo más superlike

Nataly Umaña, Alejando Estrada Nataly Umaña

Nataly Umaña confesó que engañó a Alejandro Estrada con Melfi a propósito | VIDEO

Nataly Umaña sacó a la luz la razón por la que engañó a su exesposo, Alejandro Estrada, y no se guardó nada.

Vanessa Pulgarín Miss Universe Colombia

IA reveló las 16 candidatas que pasarían a la gran final de Miss Universe Colombia, el reality

Paola Jara sobre su hija Paola Jara

Paola Jara reveló tierno video sobre lo que sueña hacer con su hija

Comidas saludables para mejorar el sueño Salud

Cómo dormir mejor: alimentos que ayudan a conciliar un sueño reparador

Christian Nodal pone pausa al concierto tras escuchar ‘Cazzu, Cazzu’ Christian Nodal

Christian Nodal detuvo concierto tras gritos de ‘Cazzu’ y defendió a Ángela Aguilar ¡VIDEO!