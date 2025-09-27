Estos son todos los disfraces de Halloween en tendencia para este 2025

Con Halloween a la vuelta de la esquina las familias se preparan para vivir una de las épocas más llamativas del año en donde niños y adultos desatan toda su creatividad para dar vida a sus personajes favoritos por medio de accesorios característicos de estos. Sin embargo, como en todo año, existen disfraces que están en furor a raíz de recientes estrenos de series o películas.

¿Cuáles son todos los disfraces de Halloween en tendencia para este 2025?

El mundo del cine y televisivo ha estado bastante movido en lo que llevamos del 2025, con estrenos y continuaciones de diversas entregas, los amantes del entretenimiento han ido eligiendo sus mejores opciones para inspirar los disfraces que lucirán el 31 de octubre.

Y aunque hay algunos personajes que continúan vigentes en esta época debido a la popularidad que han logrado conservar a lo largo de los años, hay algunos en especifico que ganaron más relevancia en 2025.

Entre los personajes más llamativos para los amantes del Halloween se encuentran nada más y nada menor que todos los personajes de la película animada Demon Slayer, una entrega que ha generado gran impacto en la industria cinematográfica a nivel mundial.

De igual manera, entre las opciones más populares también destacan personajes de Minecraft, Superman, Lilo & Stitch y Los 4 Fantásticos.

Con tantas opciones sobre la mesa, este Halloween promete estar lleno de creatividad, nostalgia y mucha inspiración del cine, la televisión y los videojuegos.

¿Qué otras opciones brillarán en Halloween 2025?

Es probable que en esta celebración se repitan disfraces que fueron muy populares en 2024 y que siguen vigentes en la actualidad, como suele suceder cada año en esta fecha especial.

Por ello, trajes inspirados en La Sustancia, Barbie, Deadpool, Intensamente, Harley Quinn, el Joker, Spider-Man, Los Vengadores, entre otros, podrían volver a ser protagonistas en las calles el próximo 31 de octubre de 2025.

En definitiva, Halloween 2025 promete estar marcado tanto por nuevas tendencias como por clásicos que se niegan a pasar de moda.