Le quitan la vida a artista urbano de 25 años en Quito, Ecuador

Un artista urbano de 25 años llamado Riker Valencia, pero más conocido como Magnus R-Troy fue asesinado al norte de la ciudad de Quito, Ecuador cuando salía de un club nocturno con algunos amigos. Así lo reportaron las autoridades de la ciudad en la mañana de este sábado 27 de septiembre.

¿Qué se sabe del crimen en el que le quitaron la vida al ecuatoriano Magnus R-Troy?

Al parecer, los individuos armados que lo interceptaron eran extranjeros y lo hicieron en la madrugada, a las 5:30 a.m., luego de que el artista saliera del club al cual se dirigió luego de una presentación que tenía en una discoteca esa misma noche.

De acuerdo con el informe que entregó la policía, los hombres am3n4zaron al cantante y a sus amigos con las armas en el parqueadero del club. Los obligaron a irse con ellos hacia una calle más solitaria y, aunque algunos lograron escaparse, Magnus fue hallado muerto y con varias heridas graves en su cabeza. Otro joven fue herido y llevado a un hospital.

¿Cómo han procedido las autoridades ecuatorianas tras el crimen?

Tras encontrar la escena del crimen, la policía se dirigió al club nocturno y lo selló, pues no estaba autorizado para funcionar en esas horas. Además, interrogaron a las personas que estaban bebiendo en el lugar y, al encontrar a varios venezolanos y colombianos, se los llevaron a migración para el procedimiento correspondiente.

Varias instituciones de ese país como Medicina Legal y Antinarcóticos se unieron en la búsqueda de pistas para esclarecer el caso, conocer a los autores y los móviles del lamentable hecho.

Además, otras autoridades han mostrado preocupación por el vínculo que han encontrado entre los club nocturnos y los hechos delictivos, una problemática que se ve cada vez más en la capital ecuatoriana.

El artista emergente Magnus R-Troy era oriundo de la ciudad costera Esmeraldas y ya tenía varios millones de vistas en los videoclips de sus canciones en YouTube. Una de las más exitosas hasta ahora era ‘Mami, ven’, la cual hizo en colaboración con otros artistas que también están empezando en el género.

En los comentarios de este videoclip, se encuentran muchos mensajes de fans que lamentan su fallecimiento y le agradecen por las canciones que les dejó.