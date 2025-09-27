Joven gimnasta muere a los 19 años tras un accidente en entrenamiento

La gimnasia internacional está de luto. El indonesio Naufal Takdir Al Bari, proyectado como una de las promesas que podrían llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, falleció a los 19 años tras un grave accidente sufrido durante un entrenamiento en Rusia.

La noticia fue confirmada por la Federación de Gimnasia de Indonesia, que a través de un comunicado en Instagram informó que el joven atleta murió el jueves 25 de septiembre en Penza, luego de pasar 12 días en la unidad de cuidados intensivos del hospital GA Zakharyin.

“La Federación Indonesia de Gimnasia está de luto: el gimnasta Naufal Takdir Al Bari falleció en Penza, Rusia, el jueves (25/09) WIB. El gimnasta de 19 años exhaló su último aliento tras recibir cuidados intensivos”, compartieron.

¿Cuál fue la causa de muerte de Naufal Takdir Al Bari?

De acuerdo con la Federación de Gimnasia de Rusia, Bari sufrió una lesión severa en el cuello tras caer de manera “desafortunada” en una fosa de espuma mientras entrenaba en la barra fija. La complejidad del movimiento que intentaba ejecutar habría sido determinante en el accidente.

Las autoridades confirmaron que el joven no estaba preparado para la complejidad del movimiento. (Foto FreePik)

El vicepresidente de la Federación Rusa de Gimnasia, Vasily Titov, señaló que se realizó una investigación sobre el hecho y que “todas las circunstancias fueron establecidas”, concluyendo que el joven aún no estaba preparado para realizar un elemento tan complejo.

“Hemos llevado a cabo la investigación necesaria y se han determinado todas las circunstancias de la lesión. Lamentablemente, el deportista no estaba preparado para realizar un elemento tan complejo”, expresó el vicepresidente.

Aunque no se reveló cuál fue la maniobra exacta, la caída lo dejó hospitalizado en estado crítico hasta que, finalmente, no pudo sobrevivir a las heridas.

¿Quién era Naufal Takdir Al Bari, atleta que murió a los 19 años?

Naufal Takdir Al Bari era considerado uno de los talentos más prometedores de la gimnasia artística de Indonesia.

Estaba en plena preparación para representar a su país en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística 2025, que se celebrará en Yakarta, y las proyecciones apuntaban a que podría alcanzar una plaza en los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

Naufal Takdir Al Bari era considerado uno de los talentos más prometedores de la gimnasia artística de Indonesia. (Foto FreePik)

Su talento y disciplina eran reconocidos tanto en Indonesia como a nivel internacional. Ita Yuliati, presidenta de la Federación de Gimnasia de Indonesia, expresó en un comunicado:

“Naufal era un atleta talentoso y una gran persona. La gimnasia indonesia ha perdido a uno de los mejores de la nación. Esta es una profunda tristeza para nosotros. Que su familia tenga fortaleza en este momento tan difícil”.

La noticia también causó conmoción en la comunidad deportiva rusa, donde el joven entrenaba para perfeccionar sus rutinas.