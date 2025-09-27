Carmen Villalobos preocupó al enseñar moretones en su rostro y cuerpo

La reconocida actriz colombiana Carmen Villalobos generó gran preocupación al compartir en las últimas horas una impactante fotografía en la que enseñó diversos moretones a lo largo de su rostro y su cuerpo.

¿Qué le pasó a Carmen Villalobos en su rostro y cuerpo?

En una reciente publicación realizada en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la icónica actriz y presentadora Carmen Villalobos enseñó una foto en la que enfocó principalmente su rostro y parte de sus brazos.

Carmen Villalobos comparte foto con moretones que generó inquietud en redes sociales. (Foto Canal RCN).

Con una expresión de tristeza, los ojos llorosos y maquillaje corrido, Carmen Villalobos enseñó un marcado enrojecimiento en el rostro, sobre todo en la nariz y las mejillas. Así mismo, diversas marcas y manchas rojizas que parecen heridas o moretones recientes.

Sin embargo, aunque la imagen es impactante por sí sola, Carmen dejó claro que en realidad se veía así porque hace parte de una de las escenas de su personaje en la reciente serie colombiana de Netflix, ‘La huésped’.

“Holi, ¿qué dicen? ¿Maratón de La huésped?”, mencionó junto a la imagen.

Pese a la aclaración, la imagen generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores, quienes manifestaron que, al verla, sin antes prestar atención al texto, creyeron que había sufrido algún accidente o incluso un grave robo.

De esta manera, comentarios como: “por un momento pensé que le había pasado algo grave, casi me da un infarto al verla así”, o “qué susto, parecía que la habían golpeado. Luego leí y entendí que era parte de la serie”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

¿Cuál es el papel de Carmen Villalobos en La Huésped?

El papel de Carmen Villalobos en La Huésped en uno de los más importantes en esta intrigante historia llena de suspenso, drama y romance, pues tanto ella como Laura Londoño dan vida a Sonia y Silvia, las protagonistas.

Fans reaccionan a la publicación de Carmen Villalobos con moretones en su cuerpo. (Foto Canal RCN).

La serie ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming Netflix y ya se encuentra ocupando el primer lugar de las series más vistas a nivel nacional, y en diversos países de Latinoamérica.

En esta historia, Carmen Villalobos y Laura Londoño, llevarán a los usuarios a un viaje lleno de manipulación, obsesión y secretos que poco a poco irán saliendo a la luz.