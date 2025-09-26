Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Christian Nodal detuvo concierto tras gritos de ‘Cazzu’ y defendió a Ángela Aguilar ¡VIDEO!

Christian Nodal vivió un incómodo momento cuando fans gritaron el nombre de Cazzu en pleno concierto.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Christian Nodal pone pausa al concierto tras escuchar ‘Cazzu, Cazzu’
Christian Nodal detiene concierto tras gritos de ‘Cazzu’ y defiende a su esposa (Foto: AFP)

Christian Nodal volvió a ser noticia luego de protagonizar un incómodo momento en un concierto gratuito realizado en Monterrey, Nuevo León.

El intérprete mexicano, que se presentó en los campos deportivos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, recibió gritos del público que coreaba el nombre de su expareja Cazzu, mientras Ángela Aguilar, su actual esposa, se encontraba tras bambalinas.

¿Cómo reaccionó Christian Nodal a los gritos de fans que aclamaban a Cazzu?

El evento se realizó el pasado 25 de septiembre como parte del aniversario de la institución y convocó a miles de personas.

En medio del espectáculo, algunos asistentes comenzaron a gritar “¡Cazzu, Cazzu, Cazzu!”, una clara muestra de apoyo hacia la cantante argentina y madre de Inti, hija de Nodal.

Ante la situación, Nodal detuvo por un momento el concierto y dirigió unas palabras al público algo incómodo por la situación.

"Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza y yo creo que muchos están aquí para disfrutar de la música, así que le vamos a dar por ahí", dijo el interprete de ‘botella tras botella’.

De acuerdo con medios locales, la presencia de Ángela Aguilar en el backstage generaba expectativa sobre una posible aparición en el escenario.

Aunque no se sabe si Ángela escuchó directamente, al estar detrás del escenario era inevitable que percibiera lo ocurrido.

Sin embargo, versiones indican que, tras lo ocurrido, la intérprete no salió a cantar junto a Nodal el tema Dime Cómo Quieres, una de las canciones más esperadas por los fanáticos.

Rápidamente, el instante se volvió viral en redes sociales. Algunos usuarios expresaron su apoyo a Cazzu tras el polémico inicio de la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, mientras que otros respaldaron la actual relación de los mexicanos y pidieron que pasaran la página.

¿Qué pasa con Christian Nodal fuera de los escenarios?

El cantante de regional mexicano ha enfrentado varios días complejos. Además de la polémica generada en este concierto, ha estado en el centro de críticas por no acompañar a su hija Inti en su cumpleaños número dos.

Paralelamente, enfrenta un proceso legal con Universal Music, disquera que lo acusa a él y a sus padres de la presunta falsificación de 32 contratos.

También por una posible de manda que interpondrá su expareja, Cazzu para pedir la custodia total de la pequeña niña.

