Christian Nodal en el ojo del huracán tras evitar beso de Ángela Aguilar en los Latin Grammy 2025

Una vez más Ángela Aguilary Christian Nodalacapararon la atención en redes sociales, tras protagonizar un incómodo momento que no pasó desapercibido entre los internautas.

¿Qué paso entre Ángela Aguilar Christian Nodal en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025?

Y es que tal y como se esperaba, la presencia de ambos cantantes en la gala de los Latin Grammy Awards 2025 fue el centro de decenas de miradas por parte de la prensa, sin embargo, lo que terminó llevándose toda la atención fue el gesto que de Nodal hacia su esposa.

De acuerdo con los videos en los que quedó registrado el momento, justo cuando la pareja deslumbró en la alfombra roja y posó ante las cámaras, Ángela tomó la iniciativa de inclinarse sobre el cantante para darle un beso, pero él mantuvo su mirada hacia los fotógrafos y no le correspondió.

El hecho, fue interpretado por los usuarios en redes como una señal de que el cantante habría esquivado el beso, situación que ha sido fuertemente cuestionada.

Christian Nodal fue criticado tras rechazarle beso a Ángela Aguilar. Foto | Alberto E. Rodriguez.

¿Christian Nodal esquivó beso de Ángela Aguilar?

De acuerdo con los seguidores de la pareja, esta no sería la primera vez que Nodal actúa de esta manera con sus parejas, pues recordaron que, en alguna oportunidad, el artista le hizo el mismo desplante a Cazzu en una edición anterior de estos mismos premios.

Christian Nodal rechazó beso de Ángela Aguilar. Foto | Dimitrios Kambouris.

Sin duda, otro de los hechos que también ha sido tema de debate, fue el comportamiento que tuvo durante su discurso tras ser galardonado en la categoría a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por su trabajo “¿Quién + Como Yo?”, pues en medio de sus palabras de agradecimiento, omitió por completo el nombre de su esposa.

Mientras esto ocurría, la intérprete de regional mexicano continúo sobre el escenario sonriendo frente a las cámaras y siguió con el protocolo a pesar del incómodo momento.

Ambos incidentes, el del beso en la alfombra roja y el discurso de agradecimiento, siguen dando de qué hablar en plataformas digitales, en donde los internautas se preguntan qué estaría pasando en el matrimonio de las dos celebridades.