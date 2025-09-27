Falleció el cantante Christian, conocido como el ‘Julio Iglesias italiano’, a los 82 años

El cantante italiano Christian, una de las voces románticas más populares de los años 80 y apodado durante su auge “Julio Iglesias italiano”, falleció a los 82 años en el Policlinico de Milán.

¿Cuál fue la causa de muerte del cantante Christian?

De acuerdo con medios italianos, Christian —cuyo nombre real era Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi— murió este jueves en un hospital de Milán tras sufrir una hemorragia cerebral.

Su delicado estado de salud lo mantuvo bajo observación médica, pero finalmente no logró superar las complicaciones.

El cantante falleció tras sufrir una hemorragia cerebral. (Foto FreePik)

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su círculo cercano y rápidamente provocó reacciones de tristeza en la industria musical.

¿Quién fue Christian, reconocido como el ‘Julio Iglesias italiano?

Nacido en Palermo en 1943, Christian creció en un entorno familiar donde la música ocupaba un lugar central. Desde joven mostró un gran interés por el canto, lo que lo llevó a formarse como intérprete de baladas románticas.

Su carrera artística comenzó a consolidarse en la década de los setenta, aunque su mayor auge lo alcanzó en los años ochenta, cuando se ganó el apodo de Julio Iglesias italiano por su estilo apasionado y la fuerza de su voz.

Con canciones como Cara y Daniela, Christian conquistó a miles de seguidores en Italia y en países de Europa y América Latina. Publicó más de diez discos y vendió millones de copias, posicionándose como uno de los cantantes más populares de su época.

En total, el cantante participó seis veces en San Remo, consolidando un repertorio que incluía títulos como “Un’altra vita un altro amore” (1982), “Abbracciami amore mio” (1983), “Notte serena” (1985), “Aria e musica” (1987) y “Amore” (1990). Estas interpretaciones lo posicionaron como uno de los artistas más consistentes del certamen y como una de las voces más queridas del público italiano.

El éxito de Christian no se limitó a los discos: su presencia en escenarios de gran prestigio como el Madison Square Garden de Nueva York y en giras por Europa, Estados Unidos, Sudáfrica y Australia reflejó la magnitud de su popularidad.

Aunque en los últimos años había reducido su presencia en los escenarios, Christian seguía siendo un referente indiscutible del género melódico.

Tras conocerse la noticia de su muerte, colegas y fanáticos han expresado su dolor y rendido homenaje a un artista que marcó la historia de la balada romántica.

Con su partida, Italia pierde una de sus voces más queridas, pero su legado musical continuará inspirando a las nuevas generaciones.