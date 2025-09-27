Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Paola Jara reveló tierno video sobre lo que sueña hacer con su hija

La artista Paola Jara mostró lo que quiere hacer con su hija Emilia cuando nazca.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Paola Jara sobre su hija
Paola Jara revela tierno sueño que espera cumplir con su hija/AFP: Jason Koerner

La cantante Paola Jara reveló a sus millones de fanáticos un tierno video con el que puso a soñar a muchos.

Artículos relacionados

¿Qué video compartió Paola Jara que tiene que ver con su hija?

La artista, que se encuentra en embarazo de su hija Emilia, reveló a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, un video en el que se mostró subiendo al escenario con su ahijada.

Paola Jara con su hija Emilia

En la grabación se ve a la paisa interpretando una de sus canciones en uno de sus conciertos de la mano de su sobrina, detallando que sueña cuando pueda hacer eso mismo, pero con su hija.

"Hoy con mi sobrina y pronto con mi hija viviendo esto juntas. Se imaginan a Emilia así de hermosaaa con sus botas y sombrero con su primita, ay nooo, esto me tieneeeee!", escribió sobre la publicación.

Artículos relacionados

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza y destacaron lo mucho que esperan que ese sueño se haga realidad.

Paola Jara sueña estar cantando con su hija Emiliaa

Con esto, la artista daría a conocer que no ocultaría el rostro de su pequeña como lo han hecho varios famosos con sus hijos, sino que sí espera presentarla a sus fanáticos y poder tenerla a su lado en sus conciertos.

Artículos relacionados

¿Paola Jara sigue dando conciertos en su embarazo?

Es importante mencionar que, la artista señaló que mientras pueda y bajo las recomendaciones de su médico seguirá dando conciertos, además una vez la tenga y pueda volver a los escenarios también lo hará.

De hecho, ya confirmó su participación en el "Festival Pa’ Gozar y Cantar", que reunirá a los mejores de la música popular.

La segunda edición llegará en febrero del año 2026 en el emblemático Estadio El Campín en Bogotá, que volverá a ser el epicentro de este gran encuentro musical, que promete superar todas las expectativas.

Este icónico escenario recibirá una nómina estelar de artistas, entre los que se destacan también Calibre 50, Arelys Henao, Jessi Uribe, Pipe Bueno, Francy, El Andariego, Kelly Cárdenas, Los Internacionales Rayos de México, Lenin Ramírez, John Alex Castaño, Charrito Negro, Álzate, El Agropecuario y Joaquín Guiller.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Jhonny Rivera mostró su felicidad por cantar en una de las cárceles de Medellín. Foto: Canal RCN Jhonny Rivera

Jhonny Rivera recibió muchos elogios al cantar en una cárcel: así lo recibieron

Jhonny Rivera cantó en una cárcel de Medellín y las reacciones de las reclusas al verlo en vivo llamaron mucho la atención.

Bad Bunny

Bad Bunny reveló cuál fue el procedimiento estético del que más se arrepiente

Bad Bunny sorprendió al admitir que el diseño de sonrisa fue el peor error de su vida y aconsejó no repetirlo.

Karol G Karol G

Karol G se convirtió en la primera latina en presentarse en el Crazy Horse en París

Karol G sorprendió al mundo con un show exclusivo en el cabaret Crazy Horse, siendo la primera latina en conquistar ese escenario.

Lo más superlike

Falleció exparticipante de Miss Universe Viral

Murió exparticipante de Miss Universe Jamaica, fue hallada sin vida en su casa

Detalles del fallecimiento de la exreina Tyra Spaulding, quien tenía 26 años.

Falleció el cantante Christian. Talento internacional

Falleció el cantante Christian, conocido como el ‘Julio Iglesias italiano’, a los 82 años

Comidas saludables para mejorar el sueño Salud

Cómo dormir mejor: alimentos que ayudan a conciliar un sueño reparador

Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi se gana el delantal negro en MasterChef Celebrity, esto preparó

Christian Nodal pone pausa al concierto tras escuchar ‘Cazzu, Cazzu’ Christian Nodal

Christian Nodal detuvo concierto tras gritos de ‘Cazzu’ y defendió a Ángela Aguilar ¡VIDEO!