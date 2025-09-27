Paola Jara reveló tierno video sobre lo que sueña hacer con su hija

La cantante Paola Jara reveló a sus millones de fanáticos un tierno video con el que puso a soñar a muchos.

¿Qué video compartió Paola Jara que tiene que ver con su hija?

La artista, que se encuentra en embarazo de su hija Emilia, reveló a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, un video en el que se mostró subiendo al escenario con su ahijada.

En la grabación se ve a la paisa interpretando una de sus canciones en uno de sus conciertos de la mano de su sobrina, detallando que sueña cuando pueda hacer eso mismo, pero con su hija.

"Hoy con mi sobrina y pronto con mi hija viviendo esto juntas. Se imaginan a Emilia así de hermosaaa con sus botas y sombrero con su primita, ay nooo, esto me tieneeeee!", escribió sobre la publicación.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza y destacaron lo mucho que esperan que ese sueño se haga realidad.

Con esto, la artista daría a conocer que no ocultaría el rostro de su pequeña como lo han hecho varios famosos con sus hijos, sino que sí espera presentarla a sus fanáticos y poder tenerla a su lado en sus conciertos.

¿Paola Jara sigue dando conciertos en su embarazo?

Es importante mencionar que, la artista señaló que mientras pueda y bajo las recomendaciones de su médico seguirá dando conciertos, además una vez la tenga y pueda volver a los escenarios también lo hará.

De hecho, ya confirmó su participación en el "Festival Pa’ Gozar y Cantar", que reunirá a los mejores de la música popular.

La segunda edición llegará en febrero del año 2026 en el emblemático Estadio El Campín en Bogotá, que volverá a ser el epicentro de este gran encuentro musical, que promete superar todas las expectativas.

Este icónico escenario recibirá una nómina estelar de artistas, entre los que se destacan también Calibre 50, Arelys Henao, Jessi Uribe, Pipe Bueno, Francy, El Andariego, Kelly Cárdenas, Los Internacionales Rayos de México, Lenin Ramírez, John Alex Castaño, Charrito Negro, Álzate, El Agropecuario y Joaquín Guiller.