Jhonny Rivera siempre se ha caracterizado por su carisma, amabilidad y entrega hacia sus seguidores. El pereirano ha forjado una importante carrera en la música, la cual ya suma dos décadas, de hecho, hace poco lo celebró con dos grandes conciertos en el Movistar Arena.

Esta vez, el cantautor dejó de lado los grandes escenarios, las plazoletas y los parques para interpretar sus canciones en un lugar inusual: una cárcel.

¿Cuál fue la reacción de las reclusas de una cárcel al ver cantar en vivo a Jhonny Rivera?

Jhonny mostró en redes sociales su emoción por haberse presentado en la cárcel El Pedregal de Medellín, donde deleitó a las reclusas con sus mayores éxitos.

El risaraldense compartió un mensaje en su cuenta personal de Instagram, evidenciando su alegría y satisfacción, y sus seguidores no dudaron en reaccionar, dedicándole palabras de cariño y respaldo.

Para mí es una experiencia muy bonita, compartir con las internas de las diferentes cárceles del país. Por ejemplo ayer bailamos y cantamos con las internas de la cárcel El Pedegral en Medellín y fue una experiencia muy bonita

La publicación suma más de 13 mil Me Gusta y más de 200 comentarios, donde sus fans se expresaron y de nuevo destacaron su humildad y sencillez, pese a que es una de las grandes estrellas de la música popular en Colombia.

“Como amo a Jhonny, lo admiro”, “uno de los artistas que más respeto y admiro”, “espectacular”, “qué humildad”, “pocos artistas con un corazón como el tuyo”, comentaron algunos cibernautas.

¿Cómo reaccionó Jhonny Rivera tras celebrar su segundo concierto en el Movistar Arena?

Jhonny Rivera celebró recientemente su segundo concierto en el Movistar Arena, un hito que logró al cumplir 20 años de carrera artística.

El pereirano logró Sold Out en ambas fechas y se ratificó como una de las grandes figuras de la música popular en Colombia.

“Los llevo en el corazón, qué noche tan mágica la que me regalaron. Gracias infinitas por vivir este momento conmigo… Estoy despertándome de un sueño. Me desperté y miré para el techo; acordarme y acordarme de cada cosa. Qué momento tan lindo viví en el Movistar Arena… ufff…”, expresó el cantante en un video que publicó en su red social de Instagram.

Antes del lanzamiento de los shows, Jhonny reconoció que tenía muchos nervios y no sabía cómo la gente recibiría sus conciertos, pero pronto se dio cuenta de la gran aceptación por parte del público, lo que, de hecho, lo motivó a lanzar una segunda fecha.

Ahora que logró dos Sold Out en el Movistar, no se descarta un concierto mucho más grande, esta vez, en El Campín, siguiendo los pasos de otros referentes como Yeison Jiménez y Luis Alfonso.