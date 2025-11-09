Jhonny Rivera se mostró afectado en redes por lamentable situación

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera conmovió a sus seguidores al referirse a una lamentable situación de la que fue víctima un menor de edad. Visiblemente afectado, el artista hizo un llamado para que este tipo de hechos no se repitan.

¿Cuál fue la lamentable situación que afectó a Jhonny Rivera?

Jhonny Rivera aprovechó sus redes sociales para hablar sobre un delicado tema que afectó a un menor de edad en Yarumal, Antioquia. Según comentó, el niño habría sido agredido durante un ataque de ira por parte de su padre.

El cantante Jhonny Rivera reacciona ante delicado hecho público. (Foto Canal RCN).

El cantante aseguró que ningún comportamiento del menor justificaba el maltr*to que sufrió, pues se trataba de una persona completamente indefensa. Rivera manifestó su interés en contactarlo y expresó su deseo de que la vida le traiga cosas positivas.

“El maltrto infantil y el maltrto animal me descompone mucho”, afirmó.

Además, hizo un llamado a la importancia del autocontrol, recordando que tomar decisiones bajo los efectos de la ira puede tener consecuencias graves, tanto para la otra persona como para uno mismo.

“Una ira le hace cometer a uno errores muy grandes y quizá con consecuencias muy graves, tal vez irreversibles. Las cárceles están llenas de gente que, por una ira, sin ser malas personas, ha cometido delitos”, agregó.

¿Cuál fue el consejo que Jhonny Rivera compartió tras revelar lamentable situación?

Así mismo, Jhonny Rivera compartió un consejo proporcionado por un coach, el cual consistía en evitar tomar decisiones bajo los efectos de la ira para no generar tragedias de las que más adelante podrían arrepentirse.

El cantante Jhonny Rivera comparte reacción ante hecho lamentable. (Foto Canal RCN).

"Cuando uno se pone pálido de una ira, la sangre no llega al cerebro, no razona y actúa sin pensar. Entonces, cuando tengan una ira, acuérdense de mis palabras: no actúen en caliente, esperen que la ira pase y ahí sí tomen la decisión que tengan que tomar", expresó Rivera.

Por lo pronto se desconoce si el artista hará todo lo posible por contactarse con el menor tal y como lo expresó por medio del audiovisual compartido en sus redes sociales.