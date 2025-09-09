Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura preocupó tras revelar problemas de salud de su hijo

La Segura preocupó a sus seguidores al revelar que su hijo atraviesa complicaciones de salud.

Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué le pasa al hijo de La Segura? La creadora confesó su preocupación
La Segura inquieta a sus fans al revelar problemas de salud de su hijo. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido digital Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, reapareció por medio de sus redes sociales con un preocupante anuncio sobre la salud de su pequeño hijo Luca.

¿Por qué preocupa la salud del hijo de La Segura? Esto contó la creadora de contenido

Durante el transcurso de la mañana de este martes 9 de septiembre La Segura compartió una serie de historias por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en las que reveló que su hijo Luca enfrenta complicaciones de salud.

La Segura informó sobre problemas de salud que atraviesa su hijo
La Segura contó que su hijo atraviesa complicaciones de salud. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido preocupó al manifestar que no entendía bien qué le sucedía a su bebé debido a que, aunque logró recuperarse de una gripa recientemente, durante el transcurso del pasado domingo volvió a presentar malestares a los que no le encuentra sentido.

La Segura reveló que había tenido una crisis de cólicos que lo mantuvo incómodo en todo momento y con constante llanto.

“Mi hijo está hiper mega enfermito. Ayer tuvo una crisis, al parecer de cólicos, impresionante. Desde el domingo él empezó incómodo, invivible, no quería nada, lloraba horrible, nos vinimos para la casa de una...”

La Segura compartió que su hijo atraviesa un difícil cuadro de salud
La Segura dio detalles de los problemas de salud de su pequeño hijo. (Foto Canal RCN).

Aunque habrían logrado que el menor descansara, durante el transcurso de las últimas horas se percataron de que el menor no quería comer. Sin embargo, aseguró que estaba esperando cómo evolucionaba en las próximas horas para decidir si llevarlo o no a la clínica.

“Empezamos a notar que no quiere comer, está sin apetito. Estoy esperando, porque si se despierta mal lo llevamos a la clínica, porque es muy raro”

¿Qué es el “mal de ojo” y por qué La Segura cree que su hijo lo tiene?

Así mismo, la creadora de contenido insinuó que los problemas de salud que afronta actualmente Luca podrían deberse a un “mal de ojo” ocasionado por terceros durante su más reciente salida al mundo exterior.

Pues en medio de su desconcierto manifestó que no hallaba otra explicación, ya que el menor no presentaba estreñimiento, fiebre o algún otro síntoma más allá de su constante llanto y poco apetito.

“No está estreñido, tiene un poquito de diarrea, no le da fiebre, no sé, estoy confundida”

Vale la pena destacar que el “mal de ojo” es una creencia supersticiosa que hace alusión a una persona que puede causar daño, enfermedad o desgracia a otra por medio de una mirada llena de sentimientos negativos.

