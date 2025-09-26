Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Bad Bunny reveló cuál fue el procedimiento estético del que más se arrepiente

Bad Bunny sorprendió al admitir que el diseño de sonrisa fue el peor error de su vida y aconsejó no repetirlo.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Bad Bunny confesó su peor error estético y dejó a todos en shock. Foto AFP/ Rodrigo Varela

Bad Bunny hizo una confesión reciente que dejó a muchos con la boca abierta, pues en un video reciente junto a Residente, reveló que uno de los procedimientos estéticos a los que se sometió fue, en sus propias palabras el peor error de su vida.

¿Por qué Bad Bunny se arrepiente del diseño de sonrisa?

Lejos de la extravagancia que caracteriza al artista, esta vez habló de un tema personal, el diseño de sonrisa, pues contó que las carillas que se realizó hace algún tiempo le dejaron una huella negativa, y que, si pudiera volver atrás, jamás habría tomado esa decisión.

 

La historia comenzó con un detalle mínimo, un diente oscurecido y buscando una solución rápida, Bad Bunny optó por las carillas dentales, sin embargo, lo que parecía un cambio favorable terminó siendo una pesadilla para él.

“No se lo recomiendo a nadie”, expresó.

Pues expresó que ese tipo de procedimientos muchas veces implican un desgaste irreversible en los dientes naturales y es una modificación que no solo le quitó naturalidad a su sonrisa, sino que también lo dejó con una sensación de inconformidad constante.

¿Qué alternativas recomienda Bad Bunny en lugar de las carillas?

Bad Bunny señaló que existen otros métodos más saludables y menos invasivos como la ortodoncia, y mencionó que sigue siendo la mejor opción, pues corrige la dentadura sin dañar los dientes originales.

Bad Bunny
Bad Bunny recomendó métodos naturales como la ortodoncia en lugar de carillas. (Foto Valerie Macon / AFP)

El artista insistió en que las personas deben valorar lo natural y no dejarse llevar por la presión de cumplir con estándares de belleza que, al final, pueden traer más problemas que beneficios.

¿Qué impacto tuvo la confesión de Bad Bunny en sus seguidores?

Las declaraciones no tardaron en generar reacciones en redes sociales y los usuarios aplaudieron la honestidad de Bad Bunny al hablar abiertamente sobre un error personal que muchos prefieren ocultar.

Bad Bunny admitió que el diseño de sonrisa fue el peor error de su vida.
Bad Bunny admitió que el diseño de sonrisa fue el peor error de su vida.(Foto del Canal RCN)

La conversación también abrió un debate más amplio sobre los riesgos de los procedimientos estéticos invasivos y la importancia de informarse bien antes de tomar una decisión que afecte la salud a largo plazo.

Con más de una década de carrera llena de éxito, Bad Bunny demostró que incluso en detalles tan personales está dispuesto a ser transparente con su público, y en este caso es una experiencia que sirve como advertencia directa para dejar de imponer estándares de belleza sobre el bienestar personal.

