Blessd les pide a sus fanáticos que superen su relación con la Suprema: "es hora de soltar"

El artista Blessd se cansó que le sigan mencionando a la influenciadora la Suprema en sus redes sociales.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Blessd sobre La Suprema
Blessd habló sobre su pasado/AFP: Jose R. Madera

El cantante Blessd les hizo un llamado de atención a sus fanáticos sobre su relación pasada con la influenciadora la Suprema tras recordársela todo el tiempo en sus redes sociales.

¿Qué dijo Blessd sobre la Suprema?

El artista realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales donde decidió hablar sobre su relación anterior debido a los constantes mensajes que recibe al respecto, donde muchos relacionan sus publicaciones de sus canciones o de su relación actual con Manuela con su noviazgo pasado.

Blessd habla de la suprema

El paisa pidió que entendieran que esa relación hace parte de su pasado y que ahora está muy feliz en su actual romance.

"Cuando uno se deja con alguien la vida continúa, uno empieza a experimentar otro amor, a sentirse bien con otras personas y eso es lo que a mí me pasó, yo me siento cómodo con la persona que yo estoy", dijo.

Les señaló que muchos no dejan cerrar ese ciclo en su vida como corresponde e indicó que él les comparte detalles de su vida porque le nace, pero aclaró que él ya pasó la página.

Blessd habla de su relacion con la Suprema

"Ya es hora de empezar a soltar algo que hace mucho rato yo ya solté. Uno ya pasa a otras cosas y está bien en su relación, sueña con muchas cosas con la nueva pareja y la gente se empecina en no cerrar ese ciclo que ya se acabó", agregó.

¿Blessd calificó su relación con la Suprema como algo de niños?

Continuó indicando que afortunadamente tuvo esa relación, pues vivió muchos aprendizajes en su relación.

"Cada uno entendió que fue algo de niños, algo que ya pasó, que ya se terminó, que no va a volver, que fue muy bacano", añadió.

Asimismo, puntualizó que está muy feliz y con muchos proyectos a futuro con su novia Manuela pidiendo también que la respeten a ella y dejen de lanzarse tantas críticas.

Mencionó que la creadora de contenido ha estado en momentos muy difíciles de su vida y que ha sido un gran apoyo para él y en su carrera musical.

