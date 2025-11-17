Yina Calderón sorprende al mostrar a la esposa de Luinny en pleno paseo en yate fuera de la mansión

Yina Calderón es una de las participantes de La Mansión de Luinny que más ha llamado la atención en las redes por su participación en el reality que se desarrolla en República Dominicana.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón hace advertencia pública contra La Piry tras salir de 'La mansión de Luinny'

¿Quién es la esposa de Luinny? Yina Calderón la presentó

Los habitantes de la mansión tuvieron un día de yate este sábado 16 de noviembre y Yina aprovechó el tiempo que tuvo acceso al celular para subir algunos videos. En uno de ellos presentó a la esposa de Luinny: Karina López.

Luinny Corporán es un reconocido locutor, productor y empresario dominicano que lleva años consolidándose como uno de los creadores de contenido y productores digitales más influyentes de su país. Este año sorprendió con la primera edición de La Mansión de Luinny, un reality digital que reunió a influenciadores latinos y logró generar conversación en varios países.

Yina Calderón sorprendió al darle un beso a La Piry. Foto | Canal RCN.

En 2021 se comprometió con Karina López, quien lo ha acompañado en cada uno de sus proyectos y con quien compartió el día de yate junto a Yina Calderón.

En 2024, Luinny contó que él y Karina habían atravesado un difícil momento tras la pérdida de un bebé. “Los tiempos de Dios son perfectos”, dijo el productor al hablar de su anhelo de convertirse en padre.

Artículos relacionados Karol G Karol G rompió el silencio tras ausencia de Feid en los Latin Grammy 2025, ¿confirmó ruptura?

Karina López tiene una maestría en Administración de Empresas y también es creadora de contenido especializado en gastronomía, donde comparte recetas fáciles de preparar. En su cuenta personal de Instagram suma más de 40 mil seguidores.

¿A quién besó Yina Calderón en La Mansión de Luinny?

Durante esta salida de la mansión, también se publicó una foto de Yina besando a La Piry, una influenciadora dominicana con quien ha tenido fuertes diferencias, aunque también comparten algunas afinidades.

Yina Calderón lanza divertida "advertencia" contra La Piry durante paseo en yate/ Archivo RCN

Aunque se desconoce cómo ocurrió el beso entre las dos creadoras de contenido, la imagen publicada en las redes de La Mansión de Luinny se volvió viral y generó conversación inmediata entre los internautas.