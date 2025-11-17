Yina Calderón sorprende al mostrar a la esposa de Luinny en pleno paseo en yate fuera de la mansión
Yina Calderón presenta a la esposa de Luinny durante día de yate fuera de La Mansión de Luinny, ¿de quién se trata?
Yina Calderón es una de las participantes de La Mansión de Luinny que más ha llamado la atención en las redes por su participación en el reality que se desarrolla en República Dominicana.
¿Quién es la esposa de Luinny? Yina Calderón la presentó
Los habitantes de la mansión tuvieron un día de yate este sábado 16 de noviembre y Yina aprovechó el tiempo que tuvo acceso al celular para subir algunos videos. En uno de ellos presentó a la esposa de Luinny: Karina López.
Luinny Corporán es un reconocido locutor, productor y empresario dominicano que lleva años consolidándose como uno de los creadores de contenido y productores digitales más influyentes de su país. Este año sorprendió con la primera edición de La Mansión de Luinny, un reality digital que reunió a influenciadores latinos y logró generar conversación en varios países.
En 2021 se comprometió con Karina López, quien lo ha acompañado en cada uno de sus proyectos y con quien compartió el día de yate junto a Yina Calderón.
En 2024, Luinny contó que él y Karina habían atravesado un difícil momento tras la pérdida de un bebé. “Los tiempos de Dios son perfectos”, dijo el productor al hablar de su anhelo de convertirse en padre.
Karina López tiene una maestría en Administración de Empresas y también es creadora de contenido especializado en gastronomía, donde comparte recetas fáciles de preparar. En su cuenta personal de Instagram suma más de 40 mil seguidores.
¿A quién besó Yina Calderón en La Mansión de Luinny?
Durante esta salida de la mansión, también se publicó una foto de Yina besando a La Piry, una influenciadora dominicana con quien ha tenido fuertes diferencias, aunque también comparten algunas afinidades.
Aunque se desconoce cómo ocurrió el beso entre las dos creadoras de contenido, la imagen publicada en las redes de La Mansión de Luinny se volvió viral y generó conversación inmediata entre los internautas.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike