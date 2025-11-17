Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Blessd defiende a su novia Manuela de las críticas: "todo ha sido mi culpa"

El artista Blessd se pronunció tras la lluvia de críticas que le lanzan a su novia Manuela.

Blessd y su novia Manuela
Blessd saca la cara por su novia Manuela/AFP: Rodrigo Varela

El cantante Blessd salió en defensa de su novia la influenciadora Manuela tras los constantes ataques que recibe en redes sociales por su relación.

¿Qué dijo Blessd sobre su novia Manuela?

Por medio de una transmisión en vivo decidió hablar sobre las críticas que le lanzan a la creadora de contenido por su noviazgo, responsabilizándose de lo que ha hecho para que la juzguen tanto.

Blessd defiende a su novia Manuela

"Si quieren decirle algo, díganmelo a mí porque siento que soy el único responsable de todo eso, es una pelada súper bien, nunca me ha dejado solo, que me apoya, me quiere, me estima, que me dice las cosas como son, que le he aprendido demasiadas cosas", dijo.

Señaló que muchas cosas de las que ven o dicen en redes sociales no son la realidad y detallando que él ha tenido la culpa tras varios errores que cometió, pero pidió que no le lanzará más hate.

"Déjenle sana, es una persona que es súper firme, no me ha dejado solo a pesar de que yo he tenido tantas cag*das, no infidelidades ni nada, sino lo que pasó en el pasado y siento que ya es momento de que la dejen sana un poquito", agregó.

¿Blessd pide que no ataquen a su novia Manuela?

Aclaró que ella no le importa mucho lo que dicen sobre ella en redes sociales, pero para él sí es incómodo ver tanta cosa, pues sabe que fue él quién provocó ese tipo de reacciones entre los internautas.

Blessd se culpa por criticas a Manuela

"Si quieren decir algo díganmelo a mí, uno de hombre tiene que poner el pecho, no es salir a excusarme ni nada porque yo siento que todo lo que ha pasado con ella en redes sociales es mi culpa, ella no ha hecho nada malo, ella nunca quiso nada y ustedes saben que uno de hombre es insistente y se dan las cosas", dijo.

Por ahora, los famosos siguen demostrando lo felices que son en su relación, derrochando romanticismo en redes sociales con cada publicación que hacen juntos.

Además, de estar trabajando en cada uno de sus proyectos, con los que suelen tener tan buena acogida de sus seguidores.

