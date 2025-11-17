¡Kai eligió entre Greeicy y Mike Bahía! Aquí el tierno video que enamoró a miles

Greeicy Rendón, la cantante colombiana de 33 años, enterneció las redes con un video familiar en el que muestra a su hijo, Kai, sin filtros, mientras juega con ella y Mike Bahía. “G R A C I A S” fue la única palabra con la que la artista caleña acompañó su publicación.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón hace advertencia pública contra La Piry tras salir de 'La mansión de Luinny'

¿Por qué Greeicy Rendón y Mike Bahía no muestran el rostro de su hijo?

Desde abril de 2022, cuando nació Kai, la pareja decidió que el rostro de su hijo no se mostraría en redes sociales hasta que él creciera y tomara la decisión de si quería ser una figura pública o no.

Sin embargo, durante estos tres años, paparazzis e internautas han filtrado algunas fotos en las que se alcanza a ver el rostro del niño. A pesar de que los cantantes se caracterizan por ser reservados con su vida personal, en ciertas publicaciones se logra vislumbrar la tierna cara de Kai, además de algunas de sus aficiones y lo feliz que es.

Así ocurrió en este video de Greeicy, donde el pequeño Kai aparece jugando alegremente con una pelota grande, muy cerca de la piscina junto a sus papás. Aunque su rostro no es el protagonista, tampoco fue ocultado. Todo indica que le han estado enseñando algunos pases futbolísticos y movimientos de voleibol.

Greeicy rompió su silencio sobre lo que ha vivido en el último tiempo. (AFP: Giorgio Viera)

Además, al inicio del video ponen al pequeño a elegir entre uno de sus papás. Primero se le ve corriendo hacia Mike y luego hacia Greeicy, una muestra de que su amor por los dos es igual de inmenso.

Artículos relacionados Karol G Karol G rompió el silencio tras ausencia de Feid en los Latin Grammy 2025, ¿confirmó ruptura?

¿Por qué agradece Greeicy Rendón?

Para los seguidores de la cantante no es un secreto que el 2025 ha sido un año de altibajos para ella. Y la propia artista lo ha expresado a su manera en redes sociales.

La investigación en contra de su papá, Luis Alberto Rendón, seguramente no ha sido un proceso fácil de enfrentar. Hace poco, tras la ceremonia de los Latin Grammy, escribió: “Ha sido una etapa de la vida muuuuy loca. Muy como… de película. De recibir cosas sin merecerlas y tener que callar”.

También mencionó que ha vivido momentos hermosos, y probablemente son esos instantes los que motivan el agradecimiento en su publicación: su hijo de tres años, la familia que ha construido junto a Mike, su música y el cariño incondicional de quienes la apoyan.

El clip estuvo ambientado con la canción Limonar, de la propia Greeicy, donde le agradece precisamente a su hijo por la calma y la suerte que le aporta a su vida.

“…gracias porque nunca imaginé que, a través de un ángel en forma de niño, puedan calmarse todos tus miedos. Ya sé que llegaste pa’ darme la suerte”, dice un fragmento del tema.