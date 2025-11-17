Caterine Escobar celebró su cumpleaños junto a Mario Alberto Yepes: "Te mereces lo mejor, mi amor"

Caterin Escobar, exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia 2025, celebró su cumpleaños este 16 de noviembre rodeada de sus seres queridos y compartió en redes sociales una serie de imágenes de su festejo. Una de las fotos tiene a todos sus seguidores emocionados.

¿Cuántos años tiene Caterin Escobar?

La reconocida actriz cumplió 43 años y siempre se ha mostrado orgullosa de su edad. Sus fans resaltan en los comentarios de sus publicaciones que luce más joven y que su figura tiene a más de uno enamorado.

La foto y el mensaje de Mario Yepes que marcaron el cumpleaños de Caterine Escobar. (Fotos del Canal RCN)

¿Cómo fue la celebración de cumpleaños de Caterin Escobar en compañía de Mario Alberto Yepes?

En MasterChef Celebrity, Escobar se encontró con Mario Alberto Yepes, el amado excapitán de la Selección Colombia, quien encantó con su participación desde el primer minuto. Las participantes y los televidentes lo calificaron como uno de los más guapos de la décima temporada.

En medio de las extenuantes jornadas de grabación, la relación entre Caterin y Mario se fue consolidando. En pantalla fue notorio que se llevaban bien y que se apoyaban mutuamente.

Las lágrimas de Caterin cuando Yepes fue eliminado fueron especialmente emotivas, y ese instante se hizo viral en redes sociales.

La emotiva dedicatoria de Yepes a Caterin Escobar. Foto | Canal RCN.

Aunque el par de celebridades no ha hablado abiertamente sobre el tipo de relación que tienen, Caterin y Mario Alberto sí han compartido contenido juntos, dejando claro que siguen pasando tiempo personal después del reality. Una muestra de ello es el cumpleaños de la actriz, pues en el post aparece una foto de ella junto al exfutbolista.

María José, la hija mayor de la actriz, también subió un video en el que le cantan el “Happy Birthday”, y allí se ve al eterno capitán de la selección tricolor. Así que no hay duda de que su relación continúa, y los internautas aman verlos juntos.

¿Cuál fue el mensaje de Mario Alberto Yepes para Caterine Escobar en su cumpleaños?

Para celebrar el natalicio de Escobar, Yepes le envió un mensaje que decía: “Felicidades, mi niña bella, feliz cumple”, acompañado de varios corazones rojos. La actriz reposteó la publicación.

En el post de Caterin, Yepes comentó: “Te mereces lo mejor, mi amor”. Unas palabras que recibieron miles de likes y reacciones como: “Fue gol de Yepes”.

La chef Belén Alonso, Carolina Sabino y Patricia Grisales, con quienes también compartieron en MasterChef Celebrity, se unieron a los mensajes de felicitación.