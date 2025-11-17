Blessd rompió el silencio sobre su problema con Feid y le respondió a Pirlo

El cantante Blessd decidió aclararles algunos temas a sus millones de fanáticos en los que se ha visto envuelto en las últimas semanas tras su pleito con el cantante Pirlo.

¿Qué pasó entre Blessd y Pirlo?

El paisa retiró de las plataformas de streaming las canciones que tenían juntos después de que este lanzara críticas en su contra.

Incluso, recordó el pleito de Blessd con Feid, asegurando que este lo habría cachet*ado en su polémico encontrón en en uno de los palcos del Hard Rock Stadium, en Miami, durante la final de la Copa América entre Colombia y Argentina.

Recordemos que, se rumoró que la situación habría pasado de lo verbal a faltas de respeto físicas, aunque nada se confirmó hasta que Pirlo aseguró recientemente que, en efecto, hubo un enfrentamiento.

¿Qué dijo Blessd sobre Feid?

El artista aprovechó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales para aclarar las especulaciones sobre lo que sucedió entre él y Feid.

"A mí nadie me ha peg*do en la cara, eso fue un inconveniente que pasó que ya se habló y normal, una pel*a entre dos hombres y ya, no siento por qué darle tanta retahíla a eso", dijo.

¿Blessd le respondió a Pirlo?

El artista pidió a sus seguidores que no creyeran lo que otros dijeran sobre él, pues él no tenía película de ser "maleante" como aseguran.

"Aquí nadie es malo ni bandido y terminan es buscando ayuda con la policía, ustedes saben que yo soy una persona correcta y que todo lo se habla por ahí no es así, yo no tengo película de nada, yo no me creo malo, yo no le paso por encima a nadie, simplemente estoy trabajando en lo suyo", expresó.

Indicó que si ve a algún colega que necesita su ayuda y tenga talento lo apoya, pero indicó que si paga mal él no va a dejar que ensucie su nombre.

"Yo no estoy para responderle a nadie, no voy a perder mi tiempo en el estudio haciendo una canción, suficiente con que uno pega a las personas para seguirles dando, no", agregó.

Les pidió a sus admiradores que no le den foco a los demás y más bien sigan apoyando su música.