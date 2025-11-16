Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Confirman el fallecimiento de reconocida creadora de contenido y bailarina a sus 38 años

La muerte de Xiomara Calderón dejó interrogantes sobre los hechos previos a su partida, actualmente bajo revisión.

Daniela Morales Mendoza
La industria del entretenimiento en Puerto Rico recibió este sábado una noticia que generó impacto entre creadores de contenido y público en general: murió la influencer y bailarina Xiomara Calderón Santiago, reconocida en redes sociales como “La Golda”.

La información fue compartida por el productor y locutor Jorge Pabón, conocido como El Molusco, quien informó que la creadora formaba parte de su equipo de trabajo y era una figura activa dentro de su plataforma digital.

De acuerdo con lo comunicado por Pabón, el fallecimiento ocurrió de manera repentina y, por ahora, no se han revelado detalles sobre las causas.

La creadora se encontraba en Miami en los días previos a su muerte, donde planeaba someterse a un procedimiento estético.

¿Por qué falleció Xiomara Calderón?

Su última publicación en redes sociales hacía referencia a ese proceso y mostraba un mensaje en el que solicitaba oraciones, indicando que dejaba su situación personal “en manos de Dios”.

La falta de información oficial sobre lo sucedido ha generado múltiples preguntas entre sus seguidores, quienes permanecen a la espera de un parte médico o comunicado formal sobre las circunstancias del caso.

Calderón se había consolidado en los últimos años como una figura reconocida en el entorno digital puertorriqueño. Su participación en formatos de entretenimiento, su estilo directo y su presencia en programas le permitieron conectar con una amplia audiencia.

¿Qué pasó con Xiomara Calderón?

Además de su actividad como creadora de contenido, también era conocida por su trabajo en baile y por sus intervenciones en espacios radiales y audiovisuales.

Su estilo, que combinaba humor, música y comentarios espontáneos, la posicionó como una de las voces emergentes del entretenimiento en la isla, lo que explica la magnitud de las reacciones tras su fallecimiento.

Luego de conocerse su fallecimiento, diferentes figuras del entretenimiento y la comunicación compartieron mensajes de condolencia. Presentadores, locutores y creadores de contenido destacaron su energía, disciplina y capacidad para generar cercanía con el público.

Mientras se esperan mayores detalles sobre lo ocurrido, seguidores continúan publicando mensajes de despedida y recordando distintos momentos en los que Xiomara Calderón dejó ver su talento y carisma.

