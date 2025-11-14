Sara Corrales presumió su barriguita de embarazo; se llevó todos los elogios

La actriz Sara Corrales sorprendió a sus millones de fanáticos al anunciar que está en embarazo, fruto de su matrimonio con el empresario Damian Pasquini.

¿Cómo reveló Sara Corrales la noticia de su embarazo?

La paisa compartió un emotivo video en sus redes sociales donde dio a conocer lo feliz que está con la pronta llegada de su primer bebé luego de haber soñado ser mamá por mucho tiempo.

"Nuestro universo entero se concentra en celebrar esta noticia con toda la gratitud y el amor del mundo. Estamos en la espera más dulce de nuestras vidas. Y esta felicidad es tan inmensa, que no podíamos guardarla solo para nosotros", escribió.

¿Cuántos meses tiene Sara Corrales de embarazo?

La actriz no dio a conocer los meses exacto que tiene de gestación de su bebé, pero señaló que todavía no conoce si es niño o niña, por lo que, estaría en sus primer trimestre.

Además, lo confirmaría tras lucir el tamaño de su barriguita a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores.

En la instantánea se mostró luciendo un traje de playa, dejando al descubierto su pancita y posando muy sonriente a la cámara, mientras acaricia su barriguita.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la noticia del embarazo de Sara Corrales?

Luego de su publicación y que mostrara cómo luce embarazada, sus fanáticos la llenaron de corazones y comentarios donde la elogiaron por su belleza y por esta nueva etapa en su vida, destacando que le desean lo mejor en este nuevo rol en su vida.

Cabe destacar que, la actriz contrajo matrimonio hace pocos meses por lo civil y por la iglesia, con lujosas celebraciones que captaron la atención de todos sus admiradores.

Por ahora, Sara Corrales se encuentra disfrutando de este momento tan especial en su vida y entreteniendo a sus fanáticos con detalles de este proceso que soñó por tantos años y por el que se venía preparando teniendo hábitos saludables para poder gestar sin problemas a sus casi 40 años.