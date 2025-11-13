Yina Calderón abrazó tomada a Karina García y así reaccionó la paisa

La empresaria Yina Calderón sorprendió a la influenciadora Karina García con una demostración de cariño en La mansión de Luinny.

¿Yina Calderón abrazó a Karina García en La mansión de Luinny?

Las famosas están participando juntas en el reality La mansión de Luinny en República Dominicana, que, aunque han presentado varias diferencias, han tratado de respetarse por ser las únicas representantes de Colombia.

Recientemente, a Yina Calderón le prohibieron tomar en la competencia debido a lo mucho que le afecta, pero habría ignorado dicha orden, por lo que, con tragos de más y en medio de un baile en el reality resultó abrazando a Karina García.

¿Cómo reaccionó Karina García tras el abrazo de Yina Calderón en La mansión de Luinny?

La influenciadora después decidió hablar del tema con sus fanáticos en una de las cámaras del reality dejando entrever que la entendía debido a todo lo que han tenido que vivir en el juego.

"De un momento a otro fue y me abrazó y me dijo 'necesito una recarga de país', ella está b*rracha, me río porque me cogió desprevenida, pero yo 'Yina no es necesario' y al mismo tiempo qué locura, esto acá está tan tens*", expresó.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el abrazo de Yina Calderón a Karina García?

Tras el inesperado momento varios internautas reaccionaron al respecto, donde muchos indicaron que era evidente que ambas se querían y que pronto podrían reconciliarse, mientras que otros le pidieron a Karina García que no se dejara convencer por los comportamientos de Yina Calderón que solo se le acercaba por conveniencia.

Por ahora, las dos siguen disfrutando de su participación en la competencia y protagonizando diversas discusiones, además de continuar cautivar a sus fanáticos con sus ocurrencias.

Ambas están liderando la tabla, siendo de las participantes con mayores votos y apoyo del público, demostrando el fandom tan grande que tienen y lo mucho que estos les demuestran cuánto las quiere y apoyan.

Cabe destacar que, faltan pocos días para que dicho programa se acabe, por lo que, sus seguidores siguen a la expectativa de lo que siga pasando entre ellas.