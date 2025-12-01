Mariana Zapata abandonó La casa de Alofoke y así se despidió de Melissa Gate

La influenciadora Mariana Zapata se fue de La casa de Alofoke, reality en el que estaba participando en República Dominicana.

¿Por qué Mariana Zapata abandonó La casa de Alofoke?

La creadora de contenido había acordado con Alofoke quedarse en el programa solo por algunos días debido a que tenía otros compromisos con los que debía cumplir.

"Me voy por decisión propia, tengo otros proyectos afuera que no pueden esperar.Nunca había estado en un reality, me encantó la experiencia a pesar de que pasaron muchas cosas", expresó en su despedida.

Indicó que se lleva varios aprendizajes de muchos de ellos y les aconsejó no tomarse las cosas tan personales.

Asimismo, agradeció a todos sus fanáticos por el apoyo que tuvo todo el tiempo durante su participación en la competencia.

¿Mariana Zapata se reconcilió con Melissa Gate?

Alofoke les pidió a Mariana Zapata y Melissa Gate y que ya la paisa se va del programa se podían reconciliar y dar un mensaje de paz no solo a República Dominicana, sino también para Colombia.

Ambas cedieron y decidieron dejar sus diferencias a un lado y abrazarse, demostrando que su rival quedó en el pasado.

Tras el momento, muchos de sus compañeros las aplaudieron y ella se dijeron algunas palabras al oído.

Si bien las dos lograron mostrar reconciliación, muchos internautas destacaron que, no seguirían siendo amigas como antes, pero ya no habría rivalidad entre ellas.

Por ahora, Mariana Zapata está de regreso a Colombia para seguir cumpliendo con algunos proyectos que tiene, con los que espera seguir cautivando a sus millones de fanáticos en redes sociales.

Por su parte, Melissa Gate sigue dando lo mejor de ella en el reality, aunque se ha mostrado llorando y destacando que no le ha sido fácil adaptarse, pues para ella es un proceso, pidiéndole paciencia a sus seguidores.

Es importante destacar que, Mariana Zapata estaba en el reality compartiendo con el cantante JLexis, con quien sostiene un romance, quien poco después de su salida le manifestó a través de las cámaras lo mucho que la extraña.