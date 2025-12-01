Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mariana Zapata abandonó La casa de Alofoke y así se despidió de Melissa Gate

Mariana Zapata se fue de La casa de Alofoke y protagonizó curioso momento con Melissa Gate.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Mariana Zapata y Melissa Gate
Mariana Zapata se reconcilia con Melissa Gate/Canal RCN

La influenciadora Mariana Zapata se fue de La casa de Alofoke, reality en el que estaba participando en República Dominicana.

Artículos relacionados

¿Por qué Mariana Zapata abandonó La casa de Alofoke?

La creadora de contenido había acordado con Alofoke quedarse en el programa solo por algunos días debido a que tenía otros compromisos con los que debía cumplir.

Mariana Zapata salio de la casa de alofoke

"Me voy por decisión propia, tengo otros proyectos afuera que no pueden esperar.Nunca había estado en un reality, me encantó la experiencia a pesar de que pasaron muchas cosas", expresó en su despedida.

Indicó que se lleva varios aprendizajes de muchos de ellos y les aconsejó no tomarse las cosas tan personales.

Asimismo, agradeció a todos sus fanáticos por el apoyo que tuvo todo el tiempo durante su participación en la competencia.

Artículos relacionados

¿Mariana Zapata se reconcilió con Melissa Gate?

Alofoke les pidió a Mariana Zapata y Melissa Gate y que ya la paisa se va del programa se podían reconciliar y dar un mensaje de paz no solo a República Dominicana, sino también para Colombia.

Mariana Zapata se reconcilia con Melissa Gate

Ambas cedieron y decidieron dejar sus diferencias a un lado y abrazarse, demostrando que su rival quedó en el pasado.

Tras el momento, muchos de sus compañeros las aplaudieron y ella se dijeron algunas palabras al oído.

Si bien las dos lograron mostrar reconciliación, muchos internautas destacaron que, no seguirían siendo amigas como antes, pero ya no habría rivalidad entre ellas.

Artículos relacionados

Por ahora, Mariana Zapata está de regreso a Colombia para seguir cumpliendo con algunos proyectos que tiene, con los que espera seguir cautivando a sus millones de fanáticos en redes sociales.

Por su parte, Melissa Gate sigue dando lo mejor de ella en el reality, aunque se ha mostrado llorando y destacando que no le ha sido fácil adaptarse, pues para ella es un proceso, pidiéndole paciencia a sus seguidores.

Es importante destacar que, Mariana Zapata estaba en el reality compartiendo con el cantante JLexis, con quien sostiene un romance, quien poco después de su salida le manifestó a través de las cámaras lo mucho que la extraña.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón vuelve a ser blanco de polémica tras advertencia de Chanel en el reality Yina Calderón

Yina Calderón recibió fuerte advertencia de Chanel tras nuevo altercado en La mansión de Luinny

Yina Calderón y Chanel protagonizaron un nuevo altercado en La mansión de Luinny que dejó advertencias de parte y parte.

Altafulla y Karina García Altafulla

Altafulla revela secuelas de La casa de los famosos y le recuerdan a Karina García

El cantante Altafulla reveló divertido video sobre La casa de los famosos Colombia y le mencionaron a Karina García.

Karina García, Altafulla Karina García

Confrontan a Karina García y le dicen que Altafulla la "usó" para ganar La casa de los famosos

Karina García reaccionó a un espectador que le dijo en la cara que Altafulla ganó La casa de los famosos Colombia gracias a ella.

Lo más superlike

Murió influencer Michael Duarte Influencers

Murió el influenciador Michael Duarte en trágico accidente

El influenciador Michael Duarte falleció poco después de celebrar su noveno aniversario de bodas.

Raúl Ocampo se despidió de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Así se despidió Raúl Ocampo de MasterChef Celebrity tras su eliminación: "¡Qué viaje tan hermoso!"

Famosa actriz que hace parte del entretenimiento confirmó su ruptura con su expareja: así lo anunció Talento internacional

Famosa actriz que hace parte del entretenimiento confirmó su ruptura con su expareja: así lo anunció

Yeferson Cossio con varicocele Yeferson Cossio

¿Qué es varicocele, enfermedad por la que Yeferson Cossio no puede tener hijos?

Beéle revoluciona las redes con su cambio de look. Talento nacional

Beéle revoluciona la alfombra roja con un look elegante y futurista que desató furor en redes