Juliana Calderón habló del 'Agropecuario' y reveló que se vio con Aida Victoria Merlano

Juliana Calderón habló sobre los rumores de un romance con 'El agropecuario' y de su reencuentro con Aida Victoria Merlano.

La empresaria Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, se pronunció sobre su relación, la cual ha causado tanto revuelo entre los fanáticos.

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre tener algo con Juan David Tejada?

La joven se ha visto envuelta en varios rumores de un posible romance con Juan David Tejada, conocido como 'el agropecuario', exesposo de la influenciadora Aida Victoria Merlano.

Juliana Calderón sobre Aida Victoria Merlano

Las especulaciones comenzaron a surgir luego de que Juliana subiera un video en el gimnasio y al fondo, al parecer, apareciera él.

Tras relacionarnos, Juliana Calderón desmintió tener in vínculo con él en una transmisión en vivo en sus redes sociales y señaló que la tenían cansada con el tema.

"Me tiene mam*da y aburrida con ese tema del agropecuario, que si estoy saliendo con él, que qué dirá Aida. Yo a Aida me la encontré de frente en Medellín", expresó.

¿Cómo fue el reencuentro de Juliana Calderón con Aida Victoria Merlano?

La abogada que, aunque iba a contar la historia de su reencuentro con la barranquillera se arrepintió y señaló que mejor no iba a dar detalles al respecto porque probablemente iban a sacar las cosas de contexto.

Juliana Calderón sobre su relación

Además, le respondió a otros seguidores sobre que ella no servía para involucrarse en medio de una relación.

"No sirvo para ser m*za, a mí no me gusta de verdad, yo no sirvo para esa vuelta porque yo no soy partidaria de eso (...) la ley es pa' todos, si usted consigue una persona, la otra también puede conseguir una persona", agregó.

Tras sus declaraciones, sus fanáticos reaccionaron y le pidieron que contara lo que iba a decir, pues muchos sospecharon que se trataba de la nueva relación de Aida Victoria Merlano, la cual no ha querido hacer pública en sus redes sociales.

Por ahora, Juliana Calderón sigue al frente de sus emprendimientos, entreteniendo a sus seguidores con sus polémicas opiniones sobre diversos temas y apoyando a su hermana Yina Calderón en el reality 'La mansión de Luinny' en República Dominicana, donde recientemente casi es expulsada tras atacar a su compañera 'La Piry'.

