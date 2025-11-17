Laura de León sufre fuerte lesión en su pie: “Esta es mi peor fractura de la vida”

La actriz Laura de León, de 37 años, sufrió una fractura en uno de los huesos del meñique del pie derecho. Aunque se desconocen las causas que ocasionaron esta situación, la reconocida artista compartió fotos de los resultados de la radiografía y de las indicaciones médicas.

¿Qué dijo Laura de León sobre su fractura en el pie?

Tras revelar que deberá usar muletas por varias semanas, la actriz subió un video manifestando su impresión al descubrir que varios de sus seguidores se han fracturado el mismo hueso: el quinto metatarsiano.

“Estoy impresionada de que mucha gente se ha fracturado el mismo hueso. Bueno, les han pasado cosas peores también, Dios mío. Esta es mi peor fractura de la vida, no quiero volver a fracturarme. Señor, sostenme, protégeme”, expresó.

La actriz Laura de León se fracturó el quinto metatarsiano y revela cómo enfrenta la lesión. (Foto del Canal RCN e imagen de Freepik)

De acuerdo con sitios médicos especializados, es cierto que el hueso largo del dedo meñique del pie es uno de los más propensos a fracturarse debido a su posición. Además, cumple una función importante en la estabilidad del pie y el apoyo del peso.

La actriz también compartió una foto de la radiografía y aclaró que no tendrá que ser intervenida quirúrgicamente, ya que se trata de una fractura no desplazada. Como había comentado previamente, deberá usar muletas y permanecer enyesada por varios días.

La actriz Laura de León reveló la fractura que sufrió. Foto Canal RCN

Ante esto, la rutina de Laura ha cambiado drásticamente y estar imposibilitidad para ir al gimnasio, ha sido una de las actividades que más extraña.

“Estoy aprendiendo a pedir favores, a manejar la paciencia, a no ir al gimnasio. ¡Ay, qué duro!”, agregó. Aprovechó también para agradecer todos los mensajes y los consejos que ha recibido para estar más cómoda con el uso de las muletas.

La artista cartagenera le puso además un toque de humor a la situación y publicó un video de un señor bailando con el pie enyesado, acompañado del texto: “¿Y por qué no te has mejorado?”.

¿Cuándo se fracturó Laura de León?

Según las imágenes que compartió, el incidente habría ocurrido en la tarde del martes 11 de noviembre, por lo que ya lleva varios días enfrentando esta nueva situación.

De León también ha comentado que el uso de muletas le ha generado dolor en las manos, por lo que varios de sus seguidores le recomendaron utilizar almohadillas.