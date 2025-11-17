Hermana de B-King le hace una promesa a su hermano a dos meses de su muerte: así lo recordó

Ya han pasado dos meses desde que se confirmó la muerte de B-King en México, una noticia inesperada que conmocionó al país entero. Su hermana, Stefania Agudelo, calificó este tiempo como “una pesadilla” y compartió nuevamente un video de su hermano cuando estaba en el país centroamericano, feliz por los planes que tenía allí y por lo que ese viaje podría significar para su carrera artística.

¿Qué dijo la hermana de B-King tras dos meses de su muerte?

Stefania, quien fue una de las primeras en anunciar la desaparición de su hermano en México y pidió ayuda durante días para encontrarlo; hasta que las autoridades mexicanas confirmaron que se habían hallados dos cuerpos que corresponderían a B-King y Regio Clown.

A dos meses de la muerte de B-King, su hermana y su madre lo recuerdan con emotivos mensajes. (Foto de AFP)

La joven ha compartido lo difícil que ha sido enfrentar esta pérdida y, en varias oportunidades, ha publicado videos inéditos junto a su hermano, con quien mantenía una estrecha relación.

De hecho, según ella misma contó, cuando B-King terminó su relación con Marcela Reyes, pasó un tiempo junto a ella en Estados Unidos. Luego regresó a Colombia cuando ya había adelantado un proceso de sanción y se sentía listo para retomar su carrera artística.

Ahora, al cumplirse dos meses de ese fatídico hecho, Stefania Agudelo expresó lo dolorosa que ha sido la ausencia de su hermano y reveló un consejo que él le dio: “Tefa, que no te dé miedo la vida”, una promesa que aseguró que cumplirá.

También publicó un corto clip de B-King alistándose para la presentación para la que había sido contratado en México.

¿Cómo recordó la mamá de B-King a su hijo?

Su madre, Adriana Salazar, también publicó un mensaje en conmemoración de la memoria de su hijo. Sin duda, la situación no ha sido fácil para ella, quien ha manifestado las múltiples dudas que le dejó la forma en que falleció B-King. Aun así, ha decidido dejar todo en manos de las autoridades mexicanas.

“Hoy se cumplen dos meses desde que te me fuiste. Hijo mío, tu luz sigue viva en mi corazón y en cada recuerdo que me abraza. Te honro, te amo y te llevo conmigo siempre. Vida eterna”, escribió la madre del artista.

La familia de B-King, además, se encuentra en el proceso de consolidar una fundación en su honor, con la que buscan ayudar a perros que viven en las calles.