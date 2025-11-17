Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hermana de B-King le hace una promesa a su hermano a dos meses de su muerte: así lo recordó

Han pasado dos meses desde la muerte de B-King en México, su hermano lo recordó con un video y reveló una promesa.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Hermana de B-King tras dos meses de su muerte
Hermana de B-King comparte emotivo mensaje y una promesa que le hizo al artista. (Foto de AFP)

Ya han pasado dos meses desde que se confirmó la muerte de B-King en México, una noticia inesperada que conmocionó al país entero. Su hermana, Stefania Agudelo, calificó este tiempo como “una pesadilla” y compartió nuevamente un video de su hermano cuando estaba en el país centroamericano, feliz por los planes que tenía allí y por lo que ese viaje podría significar para su carrera artística.

Artículos relacionados

¿Qué dijo la hermana de B-King tras dos meses de su muerte?

Stefania, quien fue una de las primeras en anunciar la desaparición de su hermano en México y pidió ayuda durante días para encontrarlo; hasta que las autoridades mexicanas confirmaron que se habían hallados dos cuerpos que corresponderían a B-King y Regio Clown.

Dos meses de la muerte de B-King
A dos meses de la muerte de B-King, su hermana y su madre lo recuerdan con emotivos mensajes. (Foto de AFP)

La joven ha compartido lo difícil que ha sido enfrentar esta pérdida y, en varias oportunidades, ha publicado videos inéditos junto a su hermano, con quien mantenía una estrecha relación.

Artículos relacionados

De hecho, según ella misma contó, cuando B-King terminó su relación con Marcela Reyes, pasó un tiempo junto a ella en Estados Unidos. Luego regresó a Colombia cuando ya había adelantado un proceso de sanción y se sentía listo para retomar su carrera artística.

Ahora, al cumplirse dos meses de ese fatídico hecho, Stefania Agudelo expresó lo dolorosa que ha sido la ausencia de su hermano y reveló un consejo que él le dio: “Tefa, que no te dé miedo la vida”, una promesa que aseguró que cumplirá.

También publicó un corto clip de B-King alistándose para la presentación para la que había sido contratado en México.

Artículos relacionados

¿Cómo recordó la mamá de B-King a su hijo?

Su madre, Adriana Salazar, también publicó un mensaje en conmemoración de la memoria de su hijo. Sin duda, la situación no ha sido fácil para ella, quien ha manifestado las múltiples dudas que le dejó la forma en que falleció B-King. Aun así, ha decidido dejar todo en manos de las autoridades mexicanas.

“Hoy se cumplen dos meses desde que te me fuiste. Hijo mío, tu luz sigue viva en mi corazón y en cada recuerdo que me abraza. Te honro, te amo y te llevo conmigo siempre. Vida eterna”, escribió la madre del artista.

La familia de B-King, además, se encuentra en el proceso de consolidar una fundación en su honor, con la que buscan ayudar a perros que viven en las calles.

B-King cumple dos años de fallecido
Así viven el duelo la mamá y la hermana de B-King dos meses después de su muerte. (Foto de AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luis Díaz

¿Gera Ponce está embarazada? Video con Luis Díaz desata rumores de un tercer bebé

Un video de Luis Díaz y Gera Ponce bailando en Estados Unidos desató rumores de un posible tercer bebé.

Manuela Gómez vivió “el susto de su vida” por culpa de sus rottweiler Manuela Gómez

Manuela Gómez vivió “el susto de su vida” por culpa de sus rottweiler: así lo contó

Manuela Gómez contó que vivió un angustioso momento en su finca cuando sus rottweiler se escaparon. "Se me bajó la presión", contó.

Emiro Navarro

Emiro Navarro preocupó a sus fans tras mensaje: "quería hacerme el fuerte, pero no puedo"

El influenciador Emiro Navarro abrió su corazón a sus millones de fanáticos en redes sociales.

Lo más superlike

Fallece Paige Greco a los 28 años Talento internacional

Muere deportista olímpica a los 28 años tras un episodio repentino: aquí su última publicación

La campeona paralímpica Paige Greco murió de manera repentina en Australia. Su familia confirmó la noticia.

Gabriela Spanic cambio físico Talento internacional

Gabriela Spanic sorprendió con drástico cambio físico, así luce ahora

Blessd y su novia Manuela Blessd

Blessd defiende a su novia Manuela de las críticas: "todo ha sido mi culpa"

Ellos son los aspirantes del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Ellos son Julián Beltrán, Jorge Sánchez y Javier Peraza, aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026

Cami Pulgarín se retoca la nariz: estos serían los posibles efectos Camilo Pulgarín

Cami Pulgarín se hizo un segundo retoque en su nariz, ¿hay consecuencias?