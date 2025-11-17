¿Gera Ponce está embarazada? Video con Luis Díaz desata rumores de un tercer bebé

Luis Díaz es noticia no solo por sus jugadas con la Selección Colombia o el Bayern Múnich. El guajiro apareció en un video bailando junto a su esposa, Geraldine Ponce, justo cuando llegaba a Estados Unidos para reunirse con el resto de los convocados a los dos últimos amistosos del 2025 previo al Mundial.

Ya se jugó el primer en contra de Nueva Zelanda, en el que la tricolor ganó 2 -1. Ahora, la Selección se prepara para enfrentar a Australia en la noche este martes 18 de noviembre.

Luis Díaz en el partido en contra de Nueva Zelanda en Estados Unidos. (Foto de AFP)

En este clip, Gera Ponce llamó la atención por una pequeña barriguita que apenas se asomaba y que varios internautas relacionaron con la posible llegada de un nuevo bebé.

¿La pareja de Luis Díaz, Gera Ponce, está esperando su tercer bebé?

La pareja no se ha pronunciado sobre los rumores. Sin embargo, otra publicación de Gera se llenó de comentarios como: “se viene el mini Luchito”.

En el video que desató las especulaciones, la mujer —conocida por su elegancia y amor por la moda— llevaba un pantalón oversize de rayas delgadas, una chaqueta de cuero negra y una camiseta básica del mismo color. Esta se levanta un poco mientras Gera baila, dejando a la vista su pequeña pancita.

Por la forma de la barriguita, muchos seguidores aseguran que la pareja estaría esperando su tercer bebé, aunque es posible que quieran mantener la noticia en privado o estén esperando otro momento para compartirla.

Lo cierto es que la familia que han conformado Gera y Luis Díaz se ha convertido en una de las más queridas por los colombianos. La pareja tiene dos hijas: Roma y Charlotte. La menor tiene menos de dos años.

¿Cuándo y dónde se casó Luis Díaz?

Tras casi nueve años de relación, Luis Díaz y Gera Ponce contrajeron matrimonio el 14 de junio de 2025 en Barranquilla. Fue una ceremonia marcada por decenas de flores blancas y velas, a la que asistieron reconocidas celebridades y familiares.

Aunque la pareja no ha confirmado nada, el más reciente video de Gera Ponce generó miles de comentarios sobre un posible embarazo. (Foto de AFP e imagen de Freepik)

Como ya se mencionó, fruto de su relación nacieron Roma, en 2021, y Charlotte, en 2024. Ahora, sus seguidores están a la expectativa de la posible llegada de un nuevo integrante.