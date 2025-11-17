Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Gera Ponce está embarazada? Video con Luis Díaz desata rumores de un tercer bebé

Un video de Luis Díaz y Gera Ponce bailando en Estados Unidos desató rumores de un posible tercer bebé.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Luis Díaz y Gera Ponce: el video que encendió rumores de un tercer hijo. (Foto de AFP e imagen de Freepik)

Luis Díaz es noticia no solo por sus jugadas con la Selección Colombia o el Bayern Múnich. El guajiro apareció en un video bailando junto a su esposa, Geraldine Ponce, justo cuando llegaba a Estados Unidos para reunirse con el resto de los convocados a los dos últimos amistosos del 2025 previo al Mundial.

Artículos relacionados

Ya se jugó el primer en contra de Nueva Zelanda, en el que la tricolor ganó 2 -1. Ahora, la Selección se prepara para enfrentar a Australia en la noche este martes 18 de noviembre.

Luis Díaz en el amistoso de Colombia
Luis Díaz en el partido en contra de Nueva Zelanda en Estados Unidos. (Foto de AFP)

En este clip, Gera Ponce llamó la atención por una pequeña barriguita que apenas se asomaba y que varios internautas relacionaron con la posible llegada de un nuevo bebé.

¿La pareja de Luis Díaz, Gera Ponce, está esperando su tercer bebé?

La pareja no se ha pronunciado sobre los rumores. Sin embargo, otra publicación de Gera se llenó de comentarios como: “se viene el mini Luchito”.

Artículos relacionados

En el video que desató las especulaciones, la mujer —conocida por su elegancia y amor por la moda— llevaba un pantalón oversize de rayas delgadas, una chaqueta de cuero negra y una camiseta básica del mismo color. Esta se levanta un poco mientras Gera baila, dejando a la vista su pequeña pancita.

Por la forma de la barriguita, muchos seguidores aseguran que la pareja estaría esperando su tercer bebé, aunque es posible que quieran mantener la noticia en privado o estén esperando otro momento para compartirla.

Artículos relacionados

Lo cierto es que la familia que han conformado Gera y Luis Díaz se ha convertido en una de las más queridas por los colombianos. La pareja tiene dos hijas: Roma y Charlotte. La menor tiene menos de dos años.

¿Cuándo y dónde se casó Luis Díaz?

Tras casi nueve años de relación, Luis Díaz y Gera Ponce contrajeron matrimonio el 14 de junio de 2025 en Barranquilla. Fue una ceremonia marcada por decenas de flores blancas y velas, a la que asistieron reconocidas celebridades y familiares.

Gera Ponce estaría esperando su terce bebé
Aunque la pareja no ha confirmado nada, el más reciente video de Gera Ponce generó miles de comentarios sobre un posible embarazo. (Foto de AFP e imagen de Freepik)

Como ya se mencionó, fruto de su relación nacieron Roma, en 2021, y Charlotte, en 2024. Ahora, sus seguidores están a la expectativa de la posible llegada de un nuevo integrante.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Manuela Gómez vivió “el susto de su vida” por culpa de sus rottweiler Manuela Gómez

Manuela Gómez vivió “el susto de su vida” por culpa de sus rottweiler: así lo contó

Manuela Gómez contó que vivió un angustioso momento en su finca cuando sus rottweiler se escaparon. "Se me bajó la presión", contó.

Emiro Navarro

Emiro Navarro preocupó a sus fans tras mensaje: "quería hacerme el fuerte, pero no puedo"

El influenciador Emiro Navarro abrió su corazón a sus millones de fanáticos en redes sociales.

Hermana de B-King tras dos meses de su muerte Talento nacional

Hermana de B-King le hace una promesa a su hermano a dos meses de su muerte: así lo recordó

Han pasado dos meses desde la muerte de B-King en México, su hermano lo recordó con un video y reveló una promesa.

Lo más superlike

Fallece Paige Greco a los 28 años Talento internacional

Muere deportista olímpica a los 28 años tras un episodio repentino: aquí su última publicación

La campeona paralímpica Paige Greco murió de manera repentina en Australia. Su familia confirmó la noticia.

Gabriela Spanic cambio físico Talento internacional

Gabriela Spanic sorprendió con drástico cambio físico, así luce ahora

Blessd y su novia Manuela Blessd

Blessd defiende a su novia Manuela de las críticas: "todo ha sido mi culpa"

Ellos son los aspirantes del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Ellos son Julián Beltrán, Jorge Sánchez y Javier Peraza, aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026

Cami Pulgarín se retoca la nariz: estos serían los posibles efectos Camilo Pulgarín

Cami Pulgarín se hizo un segundo retoque en su nariz, ¿hay consecuencias?