Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Manuela Gómez vivió “el susto de su vida” por culpa de sus rottweiler: así lo contó

Manuela Gómez contó que vivió un angustioso momento en su finca cuando sus rottweiler se escaparon. "Se me bajó la presión", contó.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Manuela Gómez vivió “el susto de su vida” por culpa de sus rottweiler
Manuela Gómez revela cómo detuvo a sus perros en un angustioso momento. (Foto del Canal RCN e imagen de freepik)

Manuela Gómez contó que vivió un susto tremendo en su casa por cuenta de sus perros, que son de raza rottweiler, considerada potencialmente peligrosa.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con los perros de Manuela Gómez?

La influenciadora y empresaria reveló que su casa está bien cercada precisamente para evitar que los perros se acerquen a otras personas o animales, pues pueden reaccionar de forma agresiva.

Manuela Gómez vivió “el susto de su vida” por culpa de sus rottweiler
El susto que vivió Manuela Gómez con sus rottweiler.(Imagen de Freepik)

“Acabo de vivir el susto de mi vida con estos perros. Por eso soy tan cuidadosa con el cercado de la finca. Sé la clase de perros que tengo. Siempre que esté bajo mi responsabilidad que los perros no se salgan de la finca, voy a hacer lo posible, porque conozco mis perros”, comenzó relatando.

De acuerdo con los videos que subió la exprotagonista de novela, uno de los trabajadores de su casa iba a salir y, al abrir el portón, no se percató de que había otro perro cerca del lugar, ni tampoco de que Zeuz, uno de sus rottweiler, estaba a poca distancia.

“…No hubo tiempo de cerrar la puerta. Se salió el perro. Se salió Agatha también, ya iba Tequila detrás. Un pobre labrador”, relató Manuela.

Artículos relacionados

La creadora de contenido, quien es madre de una bebé de un año, dijo que no entiende cómo llegó tan rápido al sitio ni de dónde sacó la fuerza para sostener a uno de sus perros y evitar que lastimaran al labrador. Logró ingresar primero a Agatha y luego regresó por Zeuz.

El labrador salió ileso. Manuela, por su parte, aseguró que por la intensidad del momento se le bajó la presión, pero agradeció que “no pasó nada” grave.

“Dios es muy bueno conmigo, de verdad. Gracias a Dios no le pasó nada. No sé de dónde saqué superpoderes para sostener a ese perro. ¡Ay, no, horrible! Dos perros, Agatha y Zeuz, atacando al perro. Y yo sosteniendo primero a Agatha, metiéndola para la finca. Después voy por Zeuz”, agregó.

Artículos relacionados

¿Por qué Manuela Gómez vive con su exsuegra?

La empresaria y creadora de contenido ha explicado en otras ocasiones que vive con su exsuegra por su hija, Samantha, pues ella la ayuda con su cuidado mientras Manuela trabaja.

También ha contado que hay días, especialmente los fines de semana, en los que Samantha está con su papá, El Gringo, quien suele compartir tiernos videos con la bebé.

Manuela Gómez presume cómo luce ahora
Mnauela Gómez presume su sorprendente cambio. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luis Díaz

¿Gera Ponce está embarazada? Video con Luis Díaz desata rumores de un tercer bebé

Un video de Luis Díaz y Gera Ponce bailando en Estados Unidos desató rumores de un posible tercer bebé.

Emiro Navarro

Emiro Navarro preocupó a sus fans tras mensaje: "quería hacerme el fuerte, pero no puedo"

El influenciador Emiro Navarro abrió su corazón a sus millones de fanáticos en redes sociales.

Hermana de B-King tras dos meses de su muerte Talento nacional

Hermana de B-King le hace una promesa a su hermano a dos meses de su muerte: así lo recordó

Han pasado dos meses desde la muerte de B-King en México, su hermano lo recordó con un video y reveló una promesa.

Lo más superlike

Fallece Paige Greco a los 28 años Talento internacional

Muere deportista olímpica a los 28 años tras un episodio repentino: aquí su última publicación

La campeona paralímpica Paige Greco murió de manera repentina en Australia. Su familia confirmó la noticia.

Gabriela Spanic cambio físico Talento internacional

Gabriela Spanic sorprendió con drástico cambio físico, así luce ahora

Blessd y su novia Manuela Blessd

Blessd defiende a su novia Manuela de las críticas: "todo ha sido mi culpa"

Ellos son los aspirantes del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Ellos son Julián Beltrán, Jorge Sánchez y Javier Peraza, aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026

Cami Pulgarín se retoca la nariz: estos serían los posibles efectos Camilo Pulgarín

Cami Pulgarín se hizo un segundo retoque en su nariz, ¿hay consecuencias?