Manuela Gómez vivió “el susto de su vida” por culpa de sus rottweiler: así lo contó

Manuela Gómez contó que vivió un susto tremendo en su casa por cuenta de sus perros, que son de raza rottweiler, considerada potencialmente peligrosa.

¿Qué pasó con los perros de Manuela Gómez?

La influenciadora y empresaria reveló que su casa está bien cercada precisamente para evitar que los perros se acerquen a otras personas o animales, pues pueden reaccionar de forma agresiva.

El susto que vivió Manuela Gómez con sus rottweiler.(Imagen de Freepik)

“Acabo de vivir el susto de mi vida con estos perros. Por eso soy tan cuidadosa con el cercado de la finca. Sé la clase de perros que tengo. Siempre que esté bajo mi responsabilidad que los perros no se salgan de la finca, voy a hacer lo posible, porque conozco mis perros”, comenzó relatando.

De acuerdo con los videos que subió la exprotagonista de novela, uno de los trabajadores de su casa iba a salir y, al abrir el portón, no se percató de que había otro perro cerca del lugar, ni tampoco de que Zeuz, uno de sus rottweiler, estaba a poca distancia.

“…No hubo tiempo de cerrar la puerta. Se salió el perro. Se salió Agatha también, ya iba Tequila detrás. Un pobre labrador”, relató Manuela.

La creadora de contenido, quien es madre de una bebé de un año, dijo que no entiende cómo llegó tan rápido al sitio ni de dónde sacó la fuerza para sostener a uno de sus perros y evitar que lastimaran al labrador. Logró ingresar primero a Agatha y luego regresó por Zeuz.

El labrador salió ileso. Manuela, por su parte, aseguró que por la intensidad del momento se le bajó la presión, pero agradeció que “no pasó nada” grave.

“Dios es muy bueno conmigo, de verdad. Gracias a Dios no le pasó nada. No sé de dónde saqué superpoderes para sostener a ese perro. ¡Ay, no, horrible! Dos perros, Agatha y Zeuz, atacando al perro. Y yo sosteniendo primero a Agatha, metiéndola para la finca. Después voy por Zeuz”, agregó.

¿Por qué Manuela Gómez vive con su exsuegra?

La empresaria y creadora de contenido ha explicado en otras ocasiones que vive con su exsuegra por su hija, Samantha, pues ella la ayuda con su cuidado mientras Manuela trabaja.

También ha contado que hay días, especialmente los fines de semana, en los que Samantha está con su papá, El Gringo, quien suele compartir tiernos videos con la bebé.