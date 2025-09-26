Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Violeta Bergonzi se gana el delantal negro en MasterChef Celebrity, esto preparó

La presentadora Violeta Bergonzi se llevó el delantal negro en MasterChef Celebrity luego de un reto con leche deslactosada.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity
Violeta Bergonzi pierde reto en MasterChef Celebrity/Canal RCN

La presentadora Violeta Bergonzi se llevó el delantal negro en MasterChef Celebrity luego de no convencer a los jurados con su preparación.

Artículos relacionados

¿En qué consistía el reto en MasterChef Celebrity este 26 de septiembre?

En el capítulo de este viernes 26 de septiembre, todos estuvieron presentes, pues el actor LuisFer Hoyos y la locutora Valentina Taguado, que habían estado ausentes por varios días tras problemas de salud, regresaron a la cocina más grande del mundo.

Violeta Bergonzi hace mal plato en MasterChef Celebrity

Las celebridades tenían que hacer una preparación con leche deslactosada con la que debían deslumbrar a los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

Artículos relacionados

La degustación fue a ciegas, por lo que, los chefs no sabían de quién era el plato que estaban probando y los participantes no pudieron vender sus recetas con historias o explicaciones.

Además, ninguno de los chefs los visitó en sus estaciones para no tener idea de quiénes eran los platos y la única que pasó para ayudarlos fue la presentadora Claudia Bahamón.

En su mayoría les fue bastante mal, pero dos platos resaltaron, los cuales fueron de las actrices Carolina Sabino y Alejandra Ávila, donde Carolina se llevó el mayor puntaje, pero no ganó nada.

Artículos relacionados

¿Quiénes tienen delantal negro en MasterChef Celebrity?

Los jurados señalaron que el peor plato fue el que preparó el actor LuisFer Hoyos, pues hizo una salsa que no les gustó para nada, pero debido a que ya tenía delantal negro optaron por el segundo peor plato, que fue el de la presentadora Violeta Bergonzi, quien realizó una torta que no gustó en lo absoluto.

Violeta Bergonzi pierde reto en MasterChef Celebrity

Cabe destacar que LuisFer Hoyos ya tenía delantal negro debido a que por su ausencia al regresar deben tener dicho castigo, por lo que Valentina Taguado también luce delantal negro.

Es decir que quienes están hasta ahora en riesgo de salir de la competencia son Violeta Bergonzi, LuisFer Hoyos y Valentina Taguado.

Cabe recordar que, muy pronto el actor Jorge Herrera volverá a la competencia luego de que anunciara un reintegro y los participantes votaran por él para que volviera al juego.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Jorge Herrera MasterChef Celebrity Colombia

Los memes y reacciones que dejó la noticia de que don Jorge regresará a MasterChef Celebrity

Jorge Herrera alborotó las redes sociales al darse a conocer que volverá a pisar MasterChef Celebrity.

Jorge Herrera en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Jorge Herrera volverá a MasterChef Celebrity, así fue la votación para el reintegro

El actor Jorge Herrera regresará a MasterChef Celebrity luego de haber sido eliminado de la competencia.

LuisFer Hoyos regresó a MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

LuisFer Hoyos regresó a MasterChef Celebrity y reveló la razón de su ausencia

El actor LuisFer Hoyos volvió a MasterChef Celebrity y contó la verdad detrás de haber faltado por tantos días.

Lo más superlike

Muere director de serie de chapecoense Viral

Murió el director del documental de la tragedia de Chapecoense en accidente aéreo

El director Luiz Fernando Feres falleció luego de que el avión en el que iba se estrellara en Brasil.

Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano rompió el silencio de la separación con su exesposo: terminaron hace tiempo

Bad Bunny

Bad Bunny reveló cuál fue el procedimiento estético del que más se arrepiente

Christian Nodal pone pausa al concierto tras escuchar ‘Cazzu, Cazzu’ Christian Nodal

Christian Nodal detuvo concierto tras gritos de ‘Cazzu’ y defendió a Ángela Aguilar ¡VIDEO!

Recordar Curiosidades

¿Qué significa no soñar o no recordar lo que se sueña? Experta lo explica