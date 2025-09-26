Violeta Bergonzi se gana el delantal negro en MasterChef Celebrity, esto preparó

La presentadora Violeta Bergonzi se llevó el delantal negro en MasterChef Celebrity luego de no convencer a los jurados con su preparación.

¿En qué consistía el reto en MasterChef Celebrity este 26 de septiembre?

En el capítulo de este viernes 26 de septiembre, todos estuvieron presentes, pues el actor LuisFer Hoyos y la locutora Valentina Taguado, que habían estado ausentes por varios días tras problemas de salud, regresaron a la cocina más grande del mundo.

Las celebridades tenían que hacer una preparación con leche deslactosada con la que debían deslumbrar a los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

La degustación fue a ciegas, por lo que, los chefs no sabían de quién era el plato que estaban probando y los participantes no pudieron vender sus recetas con historias o explicaciones.

Además, ninguno de los chefs los visitó en sus estaciones para no tener idea de quiénes eran los platos y la única que pasó para ayudarlos fue la presentadora Claudia Bahamón.

En su mayoría les fue bastante mal, pero dos platos resaltaron, los cuales fueron de las actrices Carolina Sabino y Alejandra Ávila, donde Carolina se llevó el mayor puntaje, pero no ganó nada.

¿Quiénes tienen delantal negro en MasterChef Celebrity?

Los jurados señalaron que el peor plato fue el que preparó el actor LuisFer Hoyos, pues hizo una salsa que no les gustó para nada, pero debido a que ya tenía delantal negro optaron por el segundo peor plato, que fue el de la presentadora Violeta Bergonzi, quien realizó una torta que no gustó en lo absoluto.

Cabe destacar que LuisFer Hoyos ya tenía delantal negro debido a que por su ausencia al regresar deben tener dicho castigo, por lo que Valentina Taguado también luce delantal negro.

Es decir que quienes están hasta ahora en riesgo de salir de la competencia son Violeta Bergonzi, LuisFer Hoyos y Valentina Taguado.

Cabe recordar que, muy pronto el actor Jorge Herrera volverá a la competencia luego de que anunciara un reintegro y los participantes votaran por él para que volviera al juego.