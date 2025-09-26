Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Murió el director del documental de la tragedia de Chapecoense en accidente aéreo

El director Luiz Fernando Feres falleció luego de que el avión en el que iba se estrellara en Brasil.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Muere director de serie de chapecoense
Muere director de documental de chapecoense/Freepik

La industria del cine está de luto luego de que se revelara la lamentable muerte del director de cine Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz a sus 42 años.

¿Qué se sabe del fallecimiento de Luiz Fernando Feres?

El director tomó un viaje en una avioneta privada, la cual se estrelló y fue encontrada en llamas en Fazenda Barra Mansa, un destino turístico del Pantanal, en el estado de Mato Grosso do Sul, en Brasil.

Según la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil, el avión no tenía autorización para realizar viajes nocturnos debido a que no cumplía con los requisitos para dicha operación, pero por ahora, están investigando las razones exactas de su caída.

La Policía Civil y del Cuerpo de Bomberos indicaron que el director falleció junto a tres personas más: el arquitecto chino Kongjian Yu, el piloto y propietario de la aeronave Marcelo Pereira de Barros; y el realizador audiovisual Rubens Crispim Jr.

Al parecer, el cineasta estaba trabajando en proyectos sobre "ciudades esponja" para realizar un nuevo documental.

¿Quién era Luiz Fernando Feres?

El cineasta dirigió varios documentales y películas, pero la producción más recordada es "Expediente Chapecó: el juego detrás de la tragedia", que se estrenó en el año 2022 en HBO, donde se examina las fallas del avión y otras responsabilidades de dicha tragedia en la que fallecieron 71 personas, entre ellas los futbolistas del Chapecoense.

La serie fue grabada en varios países: Brasil, Colombia, España, Paraguay, Estados Unidos, en los cuales se permitió hilar muchos detalles de la historia. Además, se tuvo testimonios exclusivos y se mostró también las dificultades que enfrentaron los sobrevivientes.

Dicha serie documental fue tan exitosa que con ella fue nominado a los premios Emmy en el año 2023.

Tras su fallecimiento varios colegas y seguidores han reaccionado en redes sociales lamentando su muerte y resaltando la dolorosa coincidencia de su fallecimiento con su producción más exitosa.

La noticia ha desencadenado gran conmoción en quienes lo conocían y en la industria audiovisual, que le ha rendido varios homenajes tras su inesperada partida.

