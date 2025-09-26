Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hombre elogió a Aida Victoria Merlano en plena soltería y la influencer lo presumió

Aida Victoria Merlano se sintió agradecida por las bellas palabras que recibió por su aspecto físico.

La influenciadora Aida Victoria Merlano es tendencia digital. La razón de ello se debe a que se confirmó que terminó su relación con el empresario Juan David Tejada, con quien hace semanas tuvo un hijo.

Aida Victoria Merlano ha dado mucho para hablar últimamente y no solamente por su estado civil, ya que antes de que se supiera que la creadora de contenido estaba soltera, no han parado de halagarla por su aspecto físico.

La mayoría de internautas y seguidores se han quedado anonadados al ver el progreso físico de Aida Victoria Merlano, pues solo le bastó poco tiempo para recuperar su figura de antes de estar en embarazo.

De hecho, la influencer subió un post que causó sensación porque mostró su físico y parece como si no hubiese dado a luz. Ella misma se ha felicitado por su progreso.

Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano ya no está con Juan David Tejada | Foto del Canal RCN.

Al ser una figura pública, Merlano se sintió bien al escuchar a un hombre que la elogió en pleno programa en vivo, así que no dudó en presumirlo en sus propias redes sociales.

¿Quién es el hombre que elogió la soltería de Aida Victoria Merlano?

El hombre que elogió a Aida Victoria Merlano, en medio de los rumores por la separación de Juan David Tejada que resultaron siendo ciertos, fue el panelista Dedimar de 'Dímelo King'.

El hombre de la costa resaltó la figura de la creadora de contenido, palabras que encantararon a Aida Victoria.

"Te amo mucho, mi reina, ese cuerpo está divino. Aida, tu cuerpo es espectacular, o sea, las curv4s, los contrastes. Yo, a veces, tu cuerpo digo wow, ¿si me hago entender? Acabas de parir y el que parió parece que hubiese sido yo. No, es una cosa loca. Aida, tú eres tan perfecta, te estoy dando lo que te mereces, tu porte", dijo Dedimar.

Antes de mencionar sus halagos, Dedimar expresó que Aida Victoria Merlano es como si fuese su 'hermana'; lo que quiere decir que son amigos, además de que ambos comparten el Caribe porque son de la costa.

Lo cierto de todo es que Aida está enfocada en su vida, la crianza de su hijo y ser la mejor versión de ella misma cada día.

